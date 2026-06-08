潮新闻 2026-06-08 09:19:13

潮龙湾，向未来。

备受关注的“2026小龙趣跑 龙湾Cityrun”第二站，将于7月5日（周日）下午4点在龙湾区瑶溪钟秀园清凉开跑。今天上午10点，报名通道正式开启，仅900个名额，手慢无。

首站活动于5月24日在园博会龙湾分会场——黄石山雕塑公园与中国眼谷火热开跑，近600名跑友奔跑在“会呼吸的赛道”上，穿行于大型雕塑与艺术作品之间，年龄从6岁到61岁，40岁以下青年占比超八成。潮玩市集、寻宝兑礼、乐队驻唱……一站式体验让跑友大呼过瘾，完赛后纷纷追问下一场。

如今，第二站来了。选址风景如画的瑶溪钟秀园，主题升级为“奔跑遇国风，消暑趣瑶溪”，为亲子家庭和市民打造一场穿越时空的国风趣跑盛宴。

来 源：潮新闻

原标题： 10点开抢，900个名额手慢无！2026小龙趣跑钟秀园站等你来嗨

记者 张银燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com