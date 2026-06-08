苍南发布 2026-06-08 09:44:02

6月5日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记张本锋主持会议并讲话，苍南县人大常委会主任林森森、苍南县政协主席叶信迪、苍南县委副书记周建强等参加会议。

会议指出，习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章，高屋建瓴、思想深邃，为发展未来产业进一步指明了前进方向、提供了根本遵循，要结合苍南实际，抓好贯彻落实。

会议强调，要强化系统谋划，对标国家战略和省市部署，立足苍南资源禀赋和产业基础，高起点编制未来产业发展规划，以系统性布局赢得发展主动权。要强化技术攻关，坚持把科技创新作为发展未来产业的核心驱动力，梳理编制关键核心技术攻关清单，推行“揭榜挂帅”“赛马制”等攻关机制，推动更多科技创新成果在苍南落地转化。要强化企业培育，靶向招引一批链主型企业，孵化培育一批掌握独门绝技的创新型企业，鼓励传统企业主动切入未来产业新赛道，加快形成大中小企业融通创新、协同发展的生动局面。要强化要素供给，统筹配置土地、能耗、数据等关键资源，强化科创基金、产业引导基金等金融赋能，迭代升级人才新政，持续打造一流营商环境，让各类创新要素在苍南充分涌流、竞相迸发。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议召开

记者/徐舒婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com