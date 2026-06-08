苍南县委理论学习中心组举行《中国共产党思想政治工作条例》和 《与时俱进的浙江精神》专题学习会

苍南发布 2026-06-08 09:44:02

6月5日，苍南县委理论学习中心组举行学习会，深入学习《中国共产党思想政治工作条例》《与时俱进的浙江精神》，从浙江精神中汲取智慧力量，深入践行“八八战略”，坚定不移推动县域高质量发展，把精神力量切实转化为行动效能。

苍南县委书记张本锋主持会议并讲话，苍南县领导林森森、叶信迪、周建强和县委理论学习中心组其他成员参加会议，苍南县领导曾仁海、张银樊、蔡永杰、苏海鸥作交流发言或书面交流。

会议强调，要深刻领悟《条例》的重大意义，领悟《条例》的政治重要性、历史科学性和时代引领性，充分认识到思想政治工作始终是中国共产党的优良传统、鲜明特色和突出政治优势，坚定自觉抓好《条例》贯彻执行，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要准确把握《条例》的核心要义，加强对《条例》全面、系统地研究，准确把握新时代思想政治工作的目标任务、原则要求和实践路径，把精神吃透、把重点抓牢，不断推动我县思想政治工作迈向更高水平。要坚决抓好《条例》的贯彻落实，各级党委（党组）要把学习贯彻《条例》作为一项重要政治任务，认真抓好思想政治工作，压实工作责任，健全工作体系，明确任务分工，狠抓任务落实，突出问题导向，建立健全风险研判、协同处置、常态长效等机制，不断提升思想政治工作的引领力、凝聚力，坚持分类施策，推进七大领域思想政治工作，细化落实举措，层层压实工作责任，做到人在哪里，思想政治工作就跟进到哪里。

会议强调，要聚焦“求真务实”，以优作风夯实发展之基，坚持追求真理，把牢发展规律，牢牢把握发展主动权。坚持真抓实干，务求发展实效，以钉钉子精神和久久为功的定力，多做打基础、利长远的事，努力创造经得起实践、历史、人民检验的实绩。要聚焦“诚信和谐”，以好生态重构发展之势，营造一流营商环境，持续深化政务诚信建设，构建涉企问题高效闭环解决机制。加快推进共同富裕，加快蓝绿融合发展轴建设，推进乡村片区组团发展。夯实安全生产根基，推进隐患排查清底、整改清零。要聚焦“开放图强”，以大格局激活发展之源，坚持以开放促发展，主动融入长三角一体化发展等国家战略，更大格局融入浙闽协同、龙平苍一体化等区域发展，全力构筑内外联动、互利互赢的县域开放新格局。坚持向改革要动力，抓好“小切口、大撬动”改革，以务实精准的改革举措破解发展瓶颈、激发县域活力。

来 源：苍南发布

原标题： 县委理论学习中心组举行《中国共产党思想政治工作条例》和 《与时俱进的浙江精神》专题学习会

记者/徐舒婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com