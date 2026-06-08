苍南县委书记张本锋调研民生领域信访工作

苍南发布 2026-06-08 09:44:03

6月5日，苍南县委书记张本锋率队深入部分居民小区调研民生领域信访工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，推动民生服务与基层治理深度融合，深化党建引领下的三方协同共治机制，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

在灵溪镇东方景园小区，张本锋实地察看了小区内共享空间、小哥驿站等便民设施，听取小区三方协同共治情况介绍。作为五星级“共享社？幸福里”点位，该小区组织架构健全，三方联动机制完善，日常议事与问题闭环处置顺畅，群众基础扎实，居民自治意识强。张本锋指出，要持续完善党支部领导下的三方协同工作机制，优化成员结构，提升管理效能；要强化小区自我管理、自我服务能力，总结提炼可复制、可推广的治理经验；要擦亮“邻聚东方”特色品牌，常态化开展文体公益活动，推动治理成果惠及更多群众。

在灵溪镇渎浦小区，张本锋实地察看开放式老旧小区治理成效。渎浦小区是党建引领开放式老旧小区治理的典型，自去年以来，渎浦小区以文明城市创建为契机，直面治理无序、排污不畅等积弊，推行“社区指导 + 楼栋长实施 + 居民参与”协同机制，高效完成管网清淤、环境提升、道闸安装等十余件民生实事，实现了共治、共建、共享。张本锋强调，老旧小区改造既要抓好硬件升级，更要提升管理服务“软实力”，要因地制宜盘活闲置公共空间，打造群众身边的幸福场景；要积极探索资源创收路径，实现小区治理可持续发展。

在灵溪镇绿城玉兰花园小区，张本锋察看了小区绿化景观、公共配套及各类便民服务设施运行情况，详细了解社区书记兼任业委会主任的交叉任职模式运行成效。该小区作为三方协同试点小区，创新实行玉和社区党支部书记兼任小区业委会主任的交叉任职模式，有效打通了社区、业委会、物业服务企业之间的协同壁垒，推动治理力量深度融合。张本锋强调，小区治理的核心是“以人为本”，要通过丰富多彩的邻里活动破解“陌生人社会”难题，以“德治”滋养基层治理。要持续激活小区各类资源，以更高标准提升居住品质，让群众生活更舒心、更安心。

苍南县领导蔡永杰、温端荣等参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋调研民生领域信访工作

记者/李虹蝶 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com