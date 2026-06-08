潮新闻 2026-06-08 09:19:00

“没问题，我下午就来！”近日，家住温州瑞安市塘下的“热血青年”岑一伟接到了瑞安市血站的电话——近期临床血小板需求紧张，联系他能否安排时间前来捐献。电话那头话音刚落，岑一伟便爽快答应。这已不是他第一次接到血站的紧急需求通知。

“没问题，我下午就来！”近日，家住温州瑞安市塘下的“热血青年”岑一伟接到了瑞安市血站的电话——近期临床血小板需求紧张，联系他能否安排时间前来捐献。电话那头话音刚落，岑一伟便爽快答应。这已不是他第一次接到血站的紧急需求通知。

当天14时，岑一伟如约来到瑞安市血站接受血液初筛，合格后进入临床血小板采集室内。很快，热血从胳膊中缓缓流出进入血液分离机。

图源瑞安市融媒体中心

这份云淡风轻的“平常”，始于2016年。那时20岁的岑一伟还是一名大一新生，在校园里看到一辆流动献血车，便挽起袖子去完成了人生中的第一次献血。这个看似偶然的举动，竟开启了一场长达十年的生命接力。

谈起献血的初衷，岑一伟的眼神变得柔软。“小时候，妈妈经常去无偿献血，她总说关键时刻能救一条命。”母亲种下的那粒善的种子，在他心里生了根，发了芽。从小耳濡目染，他对献血这件事没有迟疑：“我觉得是件好事，便一直坚持做下去了。”

从此，岑一伟“一发不可收”。起初，他每年坚持献全血1至2次。2022年，血站工作人员见他献血频次稳定，就向他介绍成分血的相关知识：最常见的成分献血是捐献血小板，捐献间隔仅14天，远短于全血，能更高频地帮助临床病患。了解清楚后，岑一伟毅然改献成分血，每年的捐献次数超过10次。“比起献全血几分钟完事，献血小板要慢得多，针会粗一点，扎进去那一下确实有点疼。”岑一伟告诉记者，整个流程下来大概两个小时，通过循环分离血小板后回输血液，采集过程中手臂不能弯曲，久了会发麻。“但想到能救人，忍一忍就过去了。”

从纸质献血证到电子献血证，都一一记录着岑一伟暖心的热血之路：十年间，他累计献血74次，总献血液量达22100毫升。按照一个成年人全身血液量约4000毫升计算，他相当于献出了约5.5个“自己”。凭借这一份坚持，他荣获“全国无偿献血奉献奖金奖”。

十年，足以让一棵树苗亭亭如盖，也让一颗善的种子长成共同坚守的信仰。第23个世界献血者日即将到来，如今在岑一伟的积极带动和影响下，他身边已有多名朋友主动加入无偿献血队伍，让爱心在传递中不断升温。“很多人对献血有误解，我就用自己的亲身经历告诉他们，科学献血无害。我献了这么多年，身体一直很棒。”岑一伟说。

来 源：潮新闻

原标题： 22100毫升！温州“热血青年”10年献出5.5个“自己”

共享联盟·瑞安 金冬冬 陈峥

本文转自：温州新闻网 66wz.com