平阳县委书记孟晓斌调研县教育局并督查中高考备考工作

平阳发布 2026-06-08 09:44:03

6月5日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、万全等地调研全县教育发展情况，并督查中高考备考工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于教育强国的重要指示精神，精准把牢平阳教育发展的五个战略方向，持续深耕“优学平阳”品牌，落实落细考前准备工作，全力办好人民满意的优质教育。

孟晓斌先后前往平阳中学、佳诚高中、万全综合高中等考点，仔细察看各考点广播室、考务室、监控室、餐厅等重点区域，详细了解高考考点备考、校园安全、听力设备调试、周边环境整治、应急预案准备等情况。他叮嘱，中高考事关万千学子前途和千家万户切身利益，要细之又细地做好中高考安全工作，逐点逐项排查整治各类风险隐患，关心关爱学生考前心理健康，全力营造平安有序、安静舒心的应考环境。

在随后召开的教育工作汇报会上，孟晓斌认真听取了全县教育发展与校园安全工作开展情况，并对我县教育工作表示肯定。他指出，教育是国之大者，是最大的民生。要始终把教育摆在优先发展突出位置，全力满足群众对优质教育的期盼，以系统性举措推动平阳教育提质扩容、均衡进阶，为平阳迈上提升发展、冲刺“双千亿”的新阶段提供有力支撑。

他强调，要坚持立德树人，把牢“优学平阳”的根本方向，全方位加强教育系统的党建工作，坚决守牢意识形态阵地，坚定五育并举发展，培养德智体美劳全面发展的新时代平阳学子。要坚持优质均衡，提升“优学平阳”的能级水平，让学前教育更有温度、义务教育更有品质、普高学校更有影响力，推动优质资源全域流动，大力提升优质学校办学水平。要坚持服务大局，放大“优学平阳”的牵引带动，立足“一主一副两廊三区”的强城格局，推动教育更好地服务产业发展、强城行动和改革创新，主动深化教科人一体化改革，为平阳冲刺“双千亿”经济强县作出更大贡献。要坚持“教育家”精神，涵养深厚教育情怀，锻造“优学平阳”的过硬铁军，推动机关干部成为“行家里手”、校长成为“领航先锋”、教师成为“育人工匠”，完善优质人才梯队培养模式。要坚持齐抓共管，强化“优学平阳”的组织保障，层层落实确保校园安全，全方位提升学校“三防”综合水平，完善教师保障机制，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围。

平阳副县长白福文参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研县教育局并督查中高考备考工作

记者：张蔚旻/文 鲍思冲/摄

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