潮新闻 2026-06-08 09:19:00

连日来，温州港舥艚作业区一期工程建设现场热潮涌动，各施工点位多点同步推进，依托数字化管理模式，港池疏浚、陆域建设等核心工序稳步提速。作为龙港首个集装箱货运公共码头，该项目建成后将填补温州南部港区布局短板，服务龙港、苍南及闽北地区货物进出需求。

在施工现场，8艘施工船舶紧盯潮水变化轮番作业。据悉，抓斗船日均疏浚泥沙8000到10000立方米。港池疏浚总深度10米，目前已下挖6米，累计挖泥约120万立方米。

“温州港舥艚作业区一期工程是龙港首个具备集装箱货运功能的公共码头。项目总投资11.8亿元，施工周期720天。”中建港航局集团有限公司舥艚项目技术负责人陈华介绍。

据悉，项目新建4个5000吨级货运泊位，含2个通用泊位、2个通用兼顾多用途泊位，配套建设码头平台、栈桥及8.8公里5000吨级双向进港航道。陆域用地271.8亩，配套建设堆场、办公楼、仓库等设施，年设计吞吐量480万吨，是温州南部重要的公共货运枢纽。

施工过程中，项目部创新启用智慧建设数字化平台，依托无人机自动巡航与AI智能算法，每日对施工现场开展三次全方位巡视，以数字化手段替代传统人工管控模式，大幅提升施工管理效率与安全管控水平。

“无人机巡航不仅方便业主实时掌握每日施工动态与进度，更搭载了安全帽、反光背心、救生衣等基础违章行为的AI识别功能，能够辅助现场安全管理人员精准管控，筑牢施工安全防线。”陈华表示，按计划，6月底到7月初将完成150万立方米港池挖泥，随即转入码头打桩施工；下月启动堆场结构和面层施工，农历春节前将完成堆场主体工程。

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原标题： 温州港舥艚作业区一期工程加速建设

通讯员 文志浩 陈伟 记者 赵琛璋

本文转自：温州新闻网 66wz.com