平阳发布 2026-06-08 09:44:04

6月5日，平阳县新一轮“强城行动”工作推进会召开。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述精神，全面落实党中央和省市有关决策部署，进一步凝聚合力、攻坚突破，全力以赴推动新一轮“强城行动”走深走实，为加快打造温州大都市区副中心主窗口奠定坚实基础。

平阳县领导陈桂雷、曾上俊、陈栋、邱忠瑜等参加会议。

会议听取了平阳县新一轮“强城行动”推进情况汇报，系统梳理当前工作成效与难点堵点问题，研究部署下阶段重点任务。

孟晓斌指出，自平阳县深入实施“强城行动”以来，有力带动城市能级提升、产业空间扩展、有效投资扩大、城乡面貌改善、文旅发展推进，各项工作取得明显成效。面对新形势、新机遇，全县上下要牢固树立和践行正确政绩观，在精修城市肌理、补齐功能短板等方面持续发力，加快推动城市内涵式发展。

孟晓斌强调，要聚焦“两个转向”，充分认识到“强城行动”是落实中央及省委市委城市工作会议精神的重要抓手、全县提升发展的重要载体、经济社会发展的重要内容、县域发展的重要板块，进一步精准强城定位。要聚焦重大项目，立足自身资源禀赋和产业基础，以更大招引力度、更大攻坚力度、更大保障力度，助力项目早落地、早建设、早投产，进一步夯实强城支撑。要聚焦重点攻坚，围绕红色文旅、昆鳌主中心、北港副中心‌‌等重要板块，以点带面推动片区高质量发展，进一步展现强城成果。要聚焦城乡一体，牢固树立底线思维、极限思维，坚决守牢“三条底线”，聚焦推进城市更新、优化公共服务、城市安全保障，大力提升城乡风貌、民生供给、治理能力，进一步擦亮强城底色。要聚焦实体运行，充分发挥专班机制作用，拧紧各方责任链条，营造浓厚争先氛围，提升干部专业素养，加强风险防范意识，进一步发挥强城指挥部作用，加快打造温州大都市区副中心主窗口。

来 源：平阳发布

原标题： 全县新一轮“强城行动”工作推进会召开

记者：曹文倩/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com