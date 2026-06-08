龙港发布 2026-06-08 09:44:04

6月5日，龙港市委书记林海涵督查文明城市建设工作。他强调，要牢固树立和践行正确政绩观，始终坚持文明城市建设与为民办实事深度融合，聚焦群众急难愁盼问题精准发力，让广大群众共享文明城市建设成果，持续提升人民群众获得感、幸福感和满意度。龙港市领导胡月珍、夏天舒参加督查。

本次督查采取不打招呼、直奔一线的暗访方式开展。林海涵先后深入沿江第一、白沙第二社区联合党委，实地走访无物业小区、背街小巷等区域，细致检查环境整治、秩序管理等工作落实情况。林海涵强调，要坚持问题导向，全面梳理排查短板弱项，明确整改目标、责任主体和完成时限，举一反三抓落实，推动城市治理提质增效。

在随后召开的联合党委书记工作例会暨全域化高水平文明城市建设工作专班第二次工作例会上，龙江第一、云岩第一社区联合党委分别围绕“党建+文明”“文明惠民”工作作典型发言，沿江第一、江山第一社区联合党委就做好环境整治工作作表态发言。

林海涵强调，文明城市建设是提升城市能级、彰显城市品质、增进民生福祉的重要抓手，是一项重大的民生工程、民心工程。全市上下要提高政治站位，深刻把握文明城市建设的重要性，以“绣花功夫”雕琢城市细节、提升人居环境，全面擦亮文明城市底色；要坚持攻坚克难，紧盯市容市貌、交通秩序、市场经营等重点领域，聚焦薄弱环节和突出问题，常态化开展专项整治行动，加快补齐公共设施短板，不断提升城市精细化、常态化、规范化治理水平；要压实工作责任，强化组织领导，将文明城市建设作为“一把手”工程来抓，健全上下联动、齐抓共管的工作体制机制，严明工作纪律，以干部的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”；要深化宣传引导，强化“浙江有礼·德兴龙港”品牌建设，常态化开展文明宣讲、文明实践、文明劝导等活动，弘扬文明新风，充分调动群众参与文明建设的积极性，汇聚起文明城市建设的强大合力。

来 源：龙港发布

原标题： 林海涵督查文明城市建设工作

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com