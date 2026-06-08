东北姑娘戴戴：从迷茫“90后”到传统礼仪“搬运工”

掌上温州客户端 2026-06-08 09:28:00

古时婚嫁尚无制式婚服，及至明代，民间女子出嫁便能身着凤冠霞帔，成为婚嫁经典装束。“眼前这套衣装是唐皇后鞠衣，古时皇后需带领后宫嫔妃躬祭蚕神，劝课桑蚕、勉励民间耕织，是古代礼制的重要一环。”“90后”东北姑娘戴戴（戴佳钰）在“尚典”（朝代文化馆）内向游客介绍，像去年热播的《太平年》，以及更早的韩剧《大长今》，都有中国传统文化影子。

从去年热播的古装剧《太平年》，到诸多取材传统礼制的国产古装影视作品，不少剧集服饰设计参照历代汉服形制，尽显中华衣冠之美。让汉服走出史书、走入大众视野。戴戴笑称，不少女孩从小心里都怀揣一袭古装梦，自己也不例外。

今年是戴戴扎根温州的第6个年头，她喜欢这个有千年商港以及农耕文化的城市。4月初，她的“尚典”朝代文化馆从九山公园搬到了朔门古港遗址公园。

今天，记者邀请北京德智通国学院传统文化讲师、温州市国学文化研究会副秘书长戴佳钰聊聊她与中国传统文化的故事。

“在接触中国传统文化之前，我是一个对人生未来迷茫的‘90后'，后来听了亲戚介绍北京德智通国学院的情况，有琴棋书画、瑜伽、经典文学诵读等课程，感觉不错就报了名。”戴戴说，在校期间学习诸多经典，也让她懂得了人与自己、人与人、人与自然间的关系，如何孝养父母、培植福德、经营自己的人生。

之后，戴戴获得留校任教的资格。她还与其他教员、同学组了一个团队，面向社会、企事业单位推广传统文化，比如成人礼、家风、家道、家训等。

2017年，戴戴的一个亲戚结婚，办了一场中式婚礼。当时新娘穿着一件“秀禾”婚服。这件婚服源于电视剧《橘子红了》中女主角秀禾结婚时所穿的婚服，是由叶锦添设计的一件红色对襟立领上袄，搭配金色刺绣马面裙的戏服。这套服装后来被大众称为“秀禾服”，并影响了此后近20年的中式婚礼服潮流。

戴戴说，唐代经学大家孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》疏注中写道：中国，有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。汉服全称汉民族传统服饰，不能笼统等同于古装，是承载华夏五千年服饰文脉的民族服饰。服饰源流始于黄帝，周代确立礼制规范，汉代完善完备的冠服体系，历朝各代形制各不相同，正是华夏“服章之美”最直观的实物载体，也是中华优秀传统文化的重要具象传承。

前些年开始流行中式婚礼，但戴戴发现，新人对中式婚服并不了解，经常出现唐代头饰配宋制汉服，或是凤冠霞帔来自不同时代的情况。这让学习传统文化的戴戴觉得特别别扭，也让她看到了市场前景。自此，戴戴开始研究《大明会典》《周礼》、宋代《舆服志》、孔府旧藏等，研究在古籍与文献中记载的各种礼仪。

近年来，复刻古代的汉式婚礼成了婚庆市场上的香饽饽。越来越多的汉服复原商家涌现出来，他们根据出土文物、古壁画、历史典籍进行复原。

2019年，在北京学校当了5年教员的戴戴萌生了想出去闯一闯的念头。她去山西做了一年多的传统文化推广，结识了一位温州国学学员，对方邀请她来温州走走看看，了解一下瓯文化以及当地的婚庆市场。

2020年，戴戴来温州婚博会考察市场，发现许多做中式或汉式婚礼的公司，对各个朝代的婚礼习俗并未深入了解，比如周制汉婚、明制汉婚、唐宋婚礼。活动中，有人穿着周制的衣服，配明制的鞋。你问对方为什么用这个礼器、代表什么，他们会张冠李戴，说“好看就行”。这次温州考察，让戴戴有了信心。2021年，戴戴在温州注册了公司。头两年人生地不熟的她，没什么单子可做，只能跑北京、天津等地接单子来贴补公司。直到她遇到了一个契机，有个文化沙龙的执行方邀请她做主持。

戴戴坦言，这场活动主持是她真正融入温州的开始。由于主持得不错，她被推荐给媒体做出镜主持人，前后做了八期电视节目。

“2024年的龙湾文旅‘宋韵雅集’活动，从前期的方案到后期的执行都是我与同事一起参与的。”这个项目戴戴前后跟了七个月，不断地开会、改方案、看场地，累过也哭过，但结果是喜人的。她用传统文化结合龙湾的老式院落属性，做了四场节气主题活动，让甲方及参与活动的宾客实实在在地做了一场古韵梦。

寺前街开街中的婚礼活动同样是戴戴操刀执行的，现场呈现了出阁迎新、新娘出门、男子行冠礼等环节，她还特意加入了一个《诗经》记载的礼仪环节，女子出嫁时母亲送上祝福，活动取得了不错的反响。

受电视剧中传统文化的影响，近年来传统文化在年轻人圈中又有翻红的迹象。他们会复刻电视剧里的场景，穿上汉服拍摄，一些婚礼制作的视频堪比电视剧。

戴戴说，她刚来温州的时候，只带了三套男女款共六件婚服用于出租。如今“尚典”国风服饰店已有数十套。

戴戴指着店里展示的婚服介绍说，以先秦两汉为代表的周制汉婚，主色调为玄黑、纁红，礼服采用红黑二色，亦有绛紫，形制为上衣下裳，礼器多用青铜器，整体场布追求隆重大气，甚至可将编钟搬到现场，营造庄重的视觉氛围。唐制汉婚则显人间富贵，礼器以金色铜器为主，用于净手、合卺等环节；场布华丽富贵，多用牡丹纹样。红男绿女的搭配延续至宋，因绿色为尊，女子出嫁穿绿。宋制婚礼偏温婉含蓄，体现了宋代内敛含蓄的审美。宋人懂美、懂生活，礼器多为瓷器，尤其讲究“天青色等烟雨”的宋瓷之美。很多人向往穿越至宋朝，正因那一份道不尽的风雅。明制汉婚更为端庄大气，礼服一穿便有女官的即视感，凤冠霞帔，配以复原冠饰，大气磅礴。场布多用红蓝撞色，红色圆领袍配马面裙，霞帔可搭配蓝或绿色，整体视觉强烈而庄重。

知乎上曾有一个问题：“你最想穿越到什么朝代？”很多人回答宋朝。戴戴则喜欢周制的婚服，她欣赏这种庄严大气的风格。有的女生比较活泼、俏皮，她就会推荐唐制；有的女孩是大家闺秀的感觉，性格很恬静，她就会推荐宋制。

对于戴戴来说，婚服礼仪的推广只是传统文化的一部分。今后她还计划涉及中华十二礼、古风集市、研学、汉服个人写真，以及“执礼”。

此外，戴戴想把婚礼礼堂从酒店搬到中式的院落中，为新人打造一场沉浸式的华夏传统婚礼。

“我是传统文化传播者，也是精准复刻传统礼仪的搬运工。”戴戴如是说。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 东北姑娘戴戴：从迷茫90后到传统礼仪“搬运工”

记者 小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com