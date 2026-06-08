泰顺县委书记张银贵开展高考巡考工作

泰顺发布 2026-06-08 09:44:04

6月7日是高考首日，泰顺县委书记张银贵率队深入各考点开展高考巡考工作，向全体考生致以美好祝愿，祝愿大家提笔从容、旗开得胜，同时向坚守岗位的考务人员、工作人员及志愿者致以诚挚慰问和衷心感谢。

开考前，张银贵先后来到泰顺中学和职教中心考点，认真查看考场周边环境、安检设施，详细询问考务组织、安全保密、应急处置等工作细节，叮嘱现场工作人员要绷紧思想之弦、压实工作责任，严格对照高考组考标准，规范落实各项考务流程，从严从细抓好考试全过程管理。要密切关注考生身心状况，助力考生从容赴考、沉着应考、考出水平。

▲张银贵为考生送上暖心祝福

巡考间隙，恰逢考生陆续步入考场，张银贵驻足等候前来赶考的学子，一声声 “高考加油” 温情满满，为逐梦少年送上暖心祝福，鼓励同学们卸下心理压力、轻装上阵，以自信饱满的精神状态奔赴人生考场、逐梦前行。

在泰顺县高考家长休息点，张银贵细致了解服务供给、等候疏导、应急保障等暖心举措落实情况。他强调，要坚持以人为本、温情护考，持续优化细化等候休憩、咨询引导、秩序维护等暖心服务，全力为陪考家长提供舒适便捷的等候环境，用细致入微的服务传递城市温度。

张银贵还来到泰顺县教育局，察看考试指挥中心及监控室运行情况，详细听取全县高考整体组织、各考点运行、部门协同联动及应急值守工作汇报。他强调，高考组织工作责任重大、不容有失，要紧盯考试全流程、严把关键点，聚焦试卷保密、考风考纪、考场管理等重点环节，严守工作纪律、强化值班值守，全力维护高考公平公正、安全有序。

张银贵对奋战在高考一线的全体考务人员、各保障单位工作人员的辛勤付出表示衷心感谢。他表示，高考承载着万千学子的青春梦想，寄托着泰顺县群众的美好期盼。要牢固树立和践行正确政绩观，坚决摒弃麻痹松懈思想，以极致严谨、极端负责的态度抓实抓牢高考各项组织保障工作，以万全之策确保高考绝对安全、万无一失。要紧盯考试全流程、严把关键关口，聚焦试卷保密、考风考纪、考场管理等重点环节，全面开展风险排查、隐患整治，全方位筑牢高考安全底线。要强化部门联动、上下协同、整体发力，用心用情做好暖心服务，精准优化交通保畅、电力保障、食品安全、医疗卫生、心理疏导、咨询服务等各项配套举措，做实做细爱心送考等人性化服务，以最严标准、最实举措、最优服务、最强合力，护航广大考生顺利应考、实现理想。

泰顺县委常委、副县长刘一忠参加巡考。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵开展高考巡考工作

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com