鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-06-08 09:44:05

6月5日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神、文章精神和回信精神，研究部署鹿城区贯彻落实意见。

鹿城 区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》精神。会议指出，要加强统筹谋划，主动融入长三角一体化发展，依托温州纳入上海（长三角）国际科技创新中心建设布局的契机，因地制宜发展新质生产力，紧跟未来产业发展趋势，统筹推进战略性新兴产业，培育壮大传统产业转型升级，高水平建设创新鹿城。要坚持科创引领，加快推进重点实验室、企业技术中心、院士工作站等创新平台建设，深化“高校+平台+企业+产业链”结对合作机制，提升“四题一评”协同攻关效能，打通基础研究、应用开发、成果转化全链条。要优化创新生态，锚定人才成长“最佳沃土”、企业发展“最好摇篮”、融合协同“最高质效”、政策服务“最为有感”目标，全面营造一流创新生态。要加强自身建设，加强科技前沿知识学习，掌握各类产业政策，真正做到知科技、懂产业、善决策、会招商、能服务，做深做透“两篇大文章”。

会议传达学习了习近平总书记就推动哲学社会科学高质量发展作出的重要指示精神。会议指出，要强化思想引领，围绕“续写创新史”重大命题，不断深化党的创新理论体系化、学理化研究阐释，推出一批有思想穿透力、学术说服力、实践引领力的研究成果。要服务中心大局，紧扣新一轮“强城行动”、创新鹿城建设、共同富裕等重点工作，扎实开展战略性、前瞻性、应用性研究，全力推动成果从“书架”走向“货架”。要建强干部队伍，加强哲学社会科学领域人才引育、批次培养，持续强化社科类社会组织管理，真正打造一支政治强、作风正、业务精的骨干力量。

会议传达学习了习近平总书记给中共一大纪念馆、南湖革命纪念馆少先队红领巾讲解员重要回信精神。会议指出，要坚持深学细悟，全面加强党对少先队工作的领导，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，引导少年儿童从红船精神、浙江精神中汲取信仰力量，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要强化对标落实，以“党建带团建促队建”机制为牵引，弘扬伟大建党精神，教育引导少年儿童高举旗帜进党走，传承红色基因、赓续红色血脉，争当党和人民的“红孩子”。要开展广泛宣传，构建线上线下同频共振的全媒体传播矩阵，联动共青团、少先队媒体矩阵，依托青年宣讲社群等力量，用童言童语生动讲述习近平总书记的谆谆教导和党的方针政策。

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原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com