温州都市报 2026-06-08 09:25:56

温州网讯 近日，一名37岁男子突发剧烈胸背疼痛，就医后被查出是罕见心脏血管破裂急症。医生通过一站式复合手术，让他成功脱险。

该患者发病时胸口、后背突然剧痛难忍，起初被当成心梗医治，但是服药后疼痛没有任何好转。察觉到病情蹊跷，患者随即转诊至温州医科大学附属第二医院。医生通过血管CT检查，揪出了真正病因：先天动脉导管没闭合，血管膨大长成动脉瘤，瘤体突然破裂出血，血液在胸腔纵隔堆积形成大片血肿。

记者了解到，动脉导管是胎儿时期连接主动脉和肺动脉的血管，正常人出生后会自行闭合。少数人天生闭合不全也就是动脉导管未闭，但是青壮年时期血管慢慢膨大变成动脉瘤本就不多见，动脉瘤突发破裂、胸腔大面积积血的情况更是全球罕见，极易被错当成主动脉夹层、壁间血肿耽误治疗。破裂的瘤体就像体内一颗随时爆炸的炸弹，一旦大出血，短时间内就会危及性命。

常规开刀手术风险极大，术中破裂血管可能再次大出血，手术还需要全身低温停循环，术后创面止血难度极高。为保住患者性命，该院大血管疾病诊疗中心牵头，联合麻醉、心内科、重症监护、影像等多个科室开展联合会诊，敲定微创加开胸结合的手术方案。

手术分两步有序开展。第一步介入医生从患者大腿血管送入覆膜支架，如同给破损血管打上防水补丁，精准封堵血管破口，止住活动性出血，稳住患者生命，同时保全脑部、上肢关键供血血管；出血控制平稳后，心外科医生紧接着开胸，借助体外循环技术，把异常的导管剪断缝合、修补破损动脉瘤，彻底根除病灶。两种手术前后衔接、无缝配合，避开了超高风险的深度低温停循环操作，大幅降低手术创伤和出血风险。

整场手术考验不同科室的配合默契，麻醉团队全程精准把控患者身体指标，体外循环设备保驾护航，介入与外科医生各司其职、紧密接力，顺利拆除了患者体内的“致命炸弹”。术后患者转入重症监护室观察，各项体征稳步好转，日前已经痊愈出院。

来 源：温州都市报

原标题： 胸口突然疼痛难忍，一查竟是心脏大血管破裂

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com