鹿城区委书记张崇波督查高考考点准备工作
又是一年高考季，莘莘学子逐梦时。近日，鹿城区委书记张崇波在督查高考考点准备工作时强调，要把高考服务保障作为检验民生温度、彰显城市担当的试金石，锚定“平安高考、公平高考、温馨高考”目标，交出一份满意的高考“护航答卷”。
在温州二中滨江校区，张崇波实地察看考点周边环境治理、考务组织工作及高考安全落实情况，并指出，高考承载着万千家庭的期盼与梦想，要全流程模拟推演、全链条查漏补缺，把交通保畅、噪音治理、食品安全、防暑降温、心理调适等工作做到细致、精致、极致，以温情服务的“暖心指数”换取考生的“从容指数”。
督查中，张崇波强调，安全是高考的生命线，公平是教育的基准线。要以“全流程闭环”筑牢安全屏障，对考试全流程、各环节进行再复盘、再加固、再提升，强化人防、物防、技防协同发力，严肃考风考纪，确保设备“零故障”、操作“零失误”。要以“全方位关怀”书写温情文章，强化家校社协同，密切关注考生的心理状态和身体情况，为特殊考生群体开辟“绿色通道”，各考点配备医务人员、心理咨询师和志愿者，设置考生服务站，以服务的“精细度”提升考生的“满意度”。要以“全链条联动”凝聚强大合力，构建“考前模拟演练、考中联合值守、考后复盘提升”的全周期管理体系，做到信息共享、力量共融、问题共处。
鹿城区领导陈久喜、王永林一同督查。
来 源：鹿城发布
记者 林婷玮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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