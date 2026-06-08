乐清发布 2026-06-08 09:44:06

2026年浙江省高考将于本周日开启，备考工作进入冲刺关键阶段。连日来，乐清市委书记戴旭强，乐清市委副书记、市长胡立左分别前往多所学校，检查高考备考工作。

戴旭强一行先后来到乐成实验中学和乐清市第三中学，听取关于高考备考工作情况介绍，现场检查考务组织、设备调试、人员培训、应急保障、校园周边环境治理等情况。

戴旭强指出，高考是关系千家万户、备受社会关注的民生要事，要以高度负责的态度和严谨细致的作风，做实做细高考安全和考生服务保障工作，切实营造安全舒适的考试环境，全力护航高考平稳顺利进行。要以“明责”为基础，梳理相关单位职责清单，拧紧责任链条，确保每一个环节、每一个岗位都权责清晰、任务明确；要以“知责”为关键，对考试全流程、各环节进行再检查、再细化、再完善，扎实做好考务组织管理、考场环境治理、考生服务保障等工作；要以“落责”为根本，加强全要素、全链条安全管理，强化组织调度和协同配合，持续完善应急保障预案，切实织密织牢考试安全防护网。

戴旭强强调，要关心学生身心状况，科学引导学生合理调整备考心态，发动广大市民支持配合，形成全社会护航高考的良好社会氛围，助力考生从容应考、考出水平。

胡立左一行来到乐清市第二中学，实地检查高考备考及考点准备工作，强调要精心组织、周密部署，统筹抓好考试安全与服务保障，确保高考各项工作平稳有序推进。

胡立左察看了校园整体环境及食堂等区域，详细了解考务安排、秩序管理及各项保障工作情况。他要求，相关部门和学校要严肃考务考风，强化考场管理，切实维护良好考试秩序；要全链条抓好保障工作，紧盯设施设备运行、食品安全、水电保供、交通疏导等关键环节，以细之又细、慎之又慎的态度，为考生从容应考保驾护航；要进一步强化应急处突准备，针对可能出现的各类情况，不断完善应急预案，健全部门联动处置机制，确保能够快速反应、高效应对，以万无一失的标准，全力营造安全、安静、安心的考试环境。

乐清市领导林益正、郑济斌参加检查。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市领导检查高考备考工作

记者 蔡甜甜 郑瀚/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com