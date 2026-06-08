温州大典 2026-06-08 09:44:06

高考在即，千万学子正伏案苦读，希望通过这场人生大考走向更广阔的天地。而在宋代温州，同样有一批批年轻人为了改变命运，埋头苦读，奔赴考场。

宋代温州科举成绩斐然，文科进士总数达1307名，其中南宋有1191人，人数仅次于福州。宋代温州不仅进士多，而且质量高，共有7位状元，9位省元，名士云集、栋梁辈出。正因如此，宋代温州收获了“温多士，为东南最”的美誉，诗人赵蕃更是赋诗盛赞：“东南固多贤，莫与永嘉匹”。

温州学子为何能在宋代的科举考试中屡创佳绩？其中一个原因是温州士人重读书、兴讲学，崇文之风盛行，有“小邹鲁”的美名。当时的温州教育，除了官府兴办的官学，还有遍地开花、蓬勃兴盛的民间私学。弘治《温州府志》记载：“吾瓯自宋以来，有书院，有义塾，学业炽盛，正藉于此。”正是遍地的民间书院、书塾，为寒门学子铺就了一条通往庙堂的道路，筑牢了温州千年文脉的根基，书写了一段段教育佳话。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏

北宋奠定私学根基

现存记载中温州最早的民间书塾，是北宋名士王开祖创办的儒志塾。弘治《温州府志》记载，“儒志塾，在儒志坊，王景山先生设教”。王开祖（1035-1068），字景山，人称儒志先生，皇祐五年（1053）考中进士，后来辞官回乡，在华盖山授徒讲学，“杜门读书，从学常数百人”。华盖山旧名东山，后人将其讲学处命名为东山书院。

光绪《永嘉县志》中的东山书院图，清刻本，温州市图书馆藏

那时与王开祖并称为“皇祐三先生”的，还有林石和丁昌期，二人也扎根乡里，办学育人。弘治《温州府志》记载，林石在瑞安塘岙设立塘岙塾，“以《春秋》教于乡，屏去进士声律之学”。丁昌期则在郡城通道桥巷设立经行塾，家族世代传承讲学事业，“丁先生昌期设教，子宽夫、廉夫、志夫继之”。

到了北宋中后期，以“元丰九先生”为代表的本土名士，在开封、洛阳等地接受名师教育后，纷纷回乡建校传学，其中最著名的是周行己。周行己元祐六年（1091）考中进士，后申请回乡担任温州州学教授，在谢池坊设立东山塾，聘请名师执教，“延沈躬行先生主教，戴明仲继之”，后续又创立浮沚书院，广收四方门徒，讲学育人。其弟子吴表臣学有所成，培养出了温州历史上首位状元王十朋。

宋代温州著名的书院有东山书院、浮沚书院、永嘉书院、仙岩书院、宗晦书院、白石书院等。苏州最早的书院也是温州人创办的，据《江苏通史》《苏州史纲》记载，南宋端平元年（1234）瑞安人曹豳在苏州任提举时创办了和靖书院。

南宋掀起办学热潮

进入南宋，温州民间的书院、书塾迎来了繁盛时期。大量因未通过科举考试的读书人留在温州，通过讲学授徒谋生，这也是私学得以发展的原因之一。

据吴松弟主编的《温州通史·宋元卷》统计，北宋时期温州民间教育设施共有8处，南宋新增的民间教育设施多达18处。弘治《温州府志》记载的宋代温州书塾，有雅俗塾、儒志塾、东山塾、经行塾、城西塾、草堂塾、南湖塾、菰田塾、茗屿书塾、塘岙塾、万桥塾、鹿岩塾等22所。

毛崈在郡城城南厢茶院寺东立南湖塾，先后聘任多位名家执教，弘治《温州府志》有载，“始延陈止斋先生，初开讲名为书社，后蔡尚书（幼学）、叶水心（适）、陈潜室（埴）继之。”

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏

陈止斋，即陈傅良。叶适曾在《宝谟阁待制中书舍人陈公墓志铭》中记述陈傅良在南湖塾讲学的情况：“公未三十，心思挺出，陈编宿说，披剥溃败，奇意芽甲，新语懋长，士苏醒起立，骇未曾有，皆相号召，雷动从之。”他破旧立新的讲学方式让学子们豁然开朗。当时还有多所书院、书塾邀请陈傅良主教。弘治《温州府志》记载，“仙岩书院，在瑞安帆游乡，陈止斋授学地”。木砺在瑞安崇泰乡仙岩设立梅潭塾，延陈傅良设教，“四方景从”。

此外，名士陈鹏飞在五马坊设立小南塾，“以经术教生徒，常数百人”。郑伯熊在郡城创办城西塾，“学者数百人”，其弟郑伯海承兄长之志，“延师训生徒五百馀人”。王十朋在考中状元之前，在家乡创建梅溪书院，“聚徒梅溪，从游以百数”。钱尧卿在乐清茗屿乡所立的白石塾，曾是叶适“少所讲习之地”，钱文子也曾任教，深受敬重，“世为乡先生，邑令下车，必咨访焉”。

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原标题： 为何宋代温州科举“东南最”？民间办学功不可没

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