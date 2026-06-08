新华网 2026-06-08 10:17:42

菲律宾火山地震研究所8日发布的最新消息说，棉兰老岛附近当天7时37分发生7.8级强震，震源深度33公里，可能引发周边地区海啸灾害。

此前，菲律宾方面说地震震级为7.0级，而多家国际机构测定震级为8.2级。

受此次地震影响，日本气象厅已向本州、四国、九州及冲绳列岛沿岸发布海啸预警。印度尼西亚气象、气候和地球物理局当天也对印尼东北部沿海地区发布海啸预警。

来 源：新华网

原标题： 菲律宾发生7.8级地震 可能引发海啸

记者 李萌 赵晨捷

本文转自：温州新闻网 66wz.com