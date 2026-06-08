青春逐梦 聚力护航——2026年高考首日见闻

新华社 2026-06-08 10:13:40

6月7日，2026年全国高考拉开帷幕。今年全国高考报名人数为1290万人。考场内，考生提笔逐梦，努力考出最好成绩；考场外，各地多方联动，作答一份服务保障的答卷。

记者在北京、天津、广东、山东、贵州等地看到，各地严密细致组织考务、温馨周到服务考生，全力护航“平安高考”。

用心用情 点亮梦想

早上7点半，北京理工大学附属中学考点外，10多位送考老师身着红色上衣，跟考生击掌、拥抱，叮嘱孩子们“放松”“加油”。

“红色是喜庆的彩头，寓意着‘开门红’。”从教20多年的语文老师杨眉，又一次站在熟悉的送考点位上，“希望学生们稳住心态，笔下有山河，心中自有光。”

6月7日，在江苏省通州高级中学考点，护考交警为考生加油鼓劲。新华社发（翟慧勇 摄）

记者在全国各地考点周边看到，交警、医护人员、志愿服务人员等悉数到岗，他们各司其职、分工协作，全方位开启 “高考护航模式”；“别紧张，放平心态”“加油，你们最棒”……送考老师们给考生送上温暖的鼓励，让考生从容走进考场。

饮用水、文具、藿香正气水……记者在成都高新实验中学（新北校区）考点看到，校门口设置的服务点配备了多种物资，还专门设有家长休息区，遮阳棚下摆放着板凳，方便家长们陪考等候。

在天津市滨海新区，一支由外卖骑手、网约车司机组成的志愿者队伍随时准备为考生提供应急配送服务。“希望能用我们‘活地图’的本事，为考生们提供力所能及的帮助。”快递员朱德莹说。

6月6日起，南方地区迎来新一轮强降雨过程。多地加强值班值守、细化应急预案，并做好路线规划、交通疏导等，确保考生顺利赴考。

在贵州省贵阳市清华中学门口，10余位民警引导送考车辆即停即走，维护现场秩序。“交通部门已做好交通疏导、快速处置积水断路等突发路况的准备。”贵州省招生考试院办公室主任赵发毅说。

图为重庆市合川区钓鱼城街道工作人员在合川瑞山中学（花滩校区）考点外进行安全疏导。（受访者供图）

重庆市合川区局地因暴雨出现积水。为应对暴雨天气，各考点备足雨伞、防水鞋套、驱寒药品、备用午餐等物资，并结合实际优化入场离场安排。合川中学搭建雨棚通道连接风雨球场与考场，考生下车后可全程避雨；重庆市育才职业教育中心组织考生在教室内集合，经楼内通道直达安检点；合川瑞山中学（花滩校区）在一楼设置检后等待区，通道全面覆盖雨棚。

“相关部门和学校提前对接，摸清考生奔赴考场的交通路线，并使用抽水泵对积水处及时排水。”西南大学银翔实验中学副校长杨波说，将随时关注天气情况，并和相关部门保持沟通，让考生和家长安心。

科技防控 守护公平

早上7点50分，贵阳市清华中学考点外，陆续有考生在家长的陪伴下抵达。他们排队依次接受工作人员手持金属探测器的贴身检查，再通过安检门步入校园。佩戴眼镜的考生，将眼镜摘下交由工作人员进行专项检查。

今年高考，各地进一步强化人防、物防、技防等措施，增强对智能穿戴设备的检出能力，严查高科技作弊，织牢织密考试安全防护网。

记者在多地考点看到，考场的纪律提示明确了禁止携带智能眼镜进入考点，并就防范智能眼镜作弊给出了具体的操作指引。

“考前，我们全面排查风险隐患，重点检查考点智能安检设备升级情况、试卷流转及保管保密措施、考生服务保障安排落实情况等。”赵发毅说，凡携带手机、智能产品（智能手环、智能眼镜、智能耳机）等具有发送或接收信息功能的设备进入考场的，一经发现，将被认定为考试作弊。

6月7日，在北京市陈经纶中学考点外，考生步入考场。新华社记者 鞠焕宗 摄

山东省在所有考点共配备了1528台智能安检门、超4万台5G信号屏蔽设备，实行“2次人工安检+1次智能安检”的三次安检制度。全省超过10万名考试工作人员接受了分级分类培训，同一考场的两名监考教师来自不同地区，构建起“现场+流动+视频+智能”四重监考体系。

广东华南师大附中考点考务有关负责人说，学校通过配备智能安检门、无线电信号屏蔽系统等，实现考场实时智能巡查、保密室实时智能巡检全覆盖，进一步提升了防范高科技作弊的能力。

多方联动 温馨服务

公安部门开展考点周边治安巡查、维护交通秩序，严查涉考违法犯罪；卫健部门细化落实医疗保障、卫生防疫、快速接诊、应急救治举措；电力部门对考点供电线路、设备提前排查检修，保障考场电力稳定供应……

6月7日，在河北省石家庄市第四中学考点，交警设置考场提醒标识牌。新华社发（张晓峰 摄）

高考既是考生的人生大考，也是对政府治理能力的大考。记者看到，各地以考生为本，加强考生出行、噪音治理等方面综合服务保障，全力营造温馨和谐的考试环境。

6月7日至10日高考时段，考试客流与通勤客流叠加，北京公交集团要求途经考点周边的414条公交线路充实运力，重点在开考前、散场后增配机动车辆、加密行车间隔。

记者7日上午看到，北京公交集团在985路公交车上打造“高考祝福”主题车厢，车上准备包括风油精、铅笔、橡皮、纸巾等考试用品的“高考加油包”供考生取用。

图为北京市海淀区紫竹院街道北洼路社区工作人员在辖区考点旁搭设的应急保障服务台。新华社记者 赵旭 摄

贵州督促施工单位暂停夜间施工，重拳整治“飙车炸街”、违规鸣笛等交通违法行为。“我们将考点周边的交通管制、禁停禁鸣信息同步给了地图公司，借助导航软件提醒车主。”贵阳市交管局民警孙晓彤说。

“我们安排了专门的医务组，负责考生和考点工作人员的医疗急救，以及考生食品卫生、饮用水的检查消毒，确保考生健康赴考。”华南师大附中考点考务有关负责人介绍。

温暖的守护，覆盖每一个考生。

天津市西青区教育招生考试中心主任于仲旭介绍，今年天津为残障考生提供高考合理便利，包括允许有特殊需要的考生携带助听辅听设备、无存储功能的电子助视器，提供大字号试卷、免外语听力考试、延长考试时间、优先进入考点考场参加考试等。

6月7日，民警在甘肃省陇南市城关中学考点帮助坐轮椅的考生进入考场。新华社发（冉创昌 摄）

“考点为残障考生设置专门入场通道，安排考试工作人员一对一协助进行安检和进退场，保证残障考生的应考需求。”于仲旭说。

8日是高考第二天，也是周一高峰出行日。多地交通部门呼吁，考生尽量选择公共交通方式提前出行；公众更多选择错峰出行减轻路面交通压力，司机驾车遇到送考车辆请主动礼让，为共同营造良好考试环境出一份力。

来 源：新华社

原标题： 青春逐梦 聚力护航——2026年高考首日见闻

本文转自：温州新闻网 66wz.com