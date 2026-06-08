中国天气网 2026-06-08 10:15:30

今明天（6月8日至9日），我国强降雨区域将向南转移并缩减，广东、福建等局地有大暴雨或特大暴雨，需注意防范次生灾害的发生，正值高考，考生及家长请合理安排出行时间。受冷空气和降雨影响，南方暑热暂时消减，北方多地气温偏低。本周中后期，随着降雨减少，各地气温将再度回升。

强降雨向南缩减 广东等局地有特大暴雨

昨天是高考首日，我国南方多地出现强降雨天气，监测显示，四川东部、重庆南部、贵州、湖南、江西南部、浙江东南部、福建东北部、广东南部、广西北部等地部分地区出现暴雨或大暴雨，广西桂林、广东汕尾等局地特大暴雨。

今天，南方强降雨区域将向东向南推进，主要影响广西东部到福建一带，局地有特大暴雨。明天，强降雨继续缩减至东南沿海等地。

具体来看，中央气象台预计，今天，广西大部、广东、海南岛北部、湖南南部、江西南部和东部、浙江南部、福建、台湾岛以及云南中西部等地部分地区有大到暴雨，其中，广西北部和东部、湖南南部、广东中东部和南部沿海、福建西南部、台湾岛南部等地部分地区有大暴雨，广东南部沿海、台湾岛南部等地局地特大暴雨。

明天，西藏东南部、云南中西部、海南岛、台湾岛等地部分地区有大到暴雨，其中，台湾岛部分地区有大暴雨到特大暴雨。

后天，西藏东南部、云南中西部、海南岛、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，台湾岛等地部分地区有暴雨或大暴雨。

气象部门提醒，本次降雨过程部分地区累计雨量较大、致灾风险较高，需警惕次生灾害的发生。正值高考，考生及家长需注意携带雨具，合理安排出行时间，注意交通安全。

南方暑热暂时消减 本周中后期气温回升

在冷空气和降雨影响下，南方炎热将自北向南消减，今天最高气温30℃以上的范围就会缩减至广东、福建、海南岛等地，重庆、贵州、湖南一带降至20℃上下，明天30℃以上的范围所剩无几，华南的闷热也会明显缓解。不过，随着降水减少、减弱，10日以后南方多地最高气温又会回到30℃以上，热意再起。

同时，东北、华北等地今明天气温也以偏低为主，尤其是东北中北部、内蒙古中部和东北部最高气温不足20℃，体感非常清凉。本周中后期，东北、华北一带的气温会逐步回升至较常年同期相近或偏高的水平，例如石家庄10日前最高气温多在30℃以下，随后气温上升，12日或现高温；长春今后三天最高气温在20℃上下，12日至13日升至28至29℃，公众请根据气温变化适时调整着装。

来 源：中国天气网

原标题： 强降雨缩减至华南等地局部有特大暴雨 南方暑热短暂消减

本文转自：温州新闻网 66wz.com