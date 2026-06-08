新华网 2026-06-08 10:17:27

伊朗7日对以色列实施导弹打击，推高国际油价风险溢价。国际原油期货价格在开始新一周交易时显著上涨。

截至美东时间7日19时，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格最高上涨3.36美元，至每桶93.90美元，涨幅为3.71%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格最高上涨3.38美元，至每桶96.47美元，涨幅达3.63%。

当地时间7日晚，以色列北部多地响起防空警报。以军说，伊朗发射三轮总计10枚导弹，均被以方拦截。这是美伊停火约两个月来以色列首次遭到伊朗攻击。伊朗伊斯兰革命卫队称，用弹道导弹打击位于以色列北部的拉马特戴维空军基地，旨在回应以色列近期在黎巴嫩南部多地和首都贝鲁特南郊实施军事行动。

美国和伊朗在北京时间4月8日开始停火以来，一直未能达成和平协议。国际石油库存快速下降带来的威胁愈发突出。

来 源：新华网

原标题： 伊朗打击以色列刺激国际油价明显走高

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com