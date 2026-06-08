世界女排联赛南京站收官战：中国队3:1逆转战胜波兰队
在7日晚进行的世界女排联赛南京站收官战中，中国队3:1逆转战胜波兰队，以3胜1负结束本站比赛的争夺。
中国女排在此站比赛中越打越好，前三轮取得2胜1负，先以0:3不敌捷克队，之后苦战五局艰难战胜泰国队，6日晚3:0横扫塞尔维亚队。
波兰队作为欧洲劲旅，前3战全胜，势头正盛，此战被普遍认为是中国队最艰难的一场对决。
中国队在比赛中。图片来自国际排联官网
开场后波兰队先声夺人，通过发球遏制中国女排，导致中国队难以组织有效进攻，以16:25先丢一局。
第二局中国队状态回暖，主攻手唐欣加强进攻，多次重扣帮助中国队取得领先。此后中国队稳扎稳打，防守端屡次通过双人拦网得分，以25:18扳回一局。
关键的第三局，中国队延续第二局状态，迅速建立优势，但在比赛中段多次出现一传不到位的情况，被波兰队抹平分差。此后两队比分交替领先，关键时刻主攻手庄宇珊一扣一挡助中国队25:23再下一城。
庄宇珊在比赛中。图片来自国际排联官网
第四局较量依旧胶着，两队均难以拉开比分，关键时刻波兰队发球失误，中国队拦网得分，以26:24锁定胜利，最终大比分3:1逆转战胜波兰队，实现三连胜。
结束南京站比赛后，中国女排将转战土耳其站，在17至21日先后对阵德国、法国、巴西和土耳其队。
来 源：新华网
记者 陈圣炜、王镜宇
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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