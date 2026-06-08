新华网 2026-06-08 10:30:45

4月23日，巴西主播在圣保罗的ABLELIVE电商直播基地为中国品牌雅迪直播带货。新华社记者 金皓原 摄

在中国东部江苏省无锡市，雅迪海外营销部门负责人王昊最近忙得脚不沾地，国际差旅一个接一个，海外订单持续抛来。客户要的，都是同一样东西：中国产的电动摩托车。

无需燃油、设计轻便、速度和续航有保障——在中国大街小巷普及的电动两轮车，正随着国际能源供应紧张、油价走高，在海外市场掀起热潮。

“比如我们自主设计的一款高速电摩，续航可达129公里，最高时速100公里，在欧洲市场也是‘爆款’。”王昊说，这款电摩的海外订单已经排到了10月份。

据王昊介绍，雅迪的产品已远销全球100多个国家和地区，在多个东南亚国家实现本土化生产，并在欧洲多国布局销售和服务网点。今年一季度，企业海外销量同比大增70%。

“针对欧洲多雨天气，或者拉美复杂的城郊路况，我们会做定制化设计，还配上不少智能化配件，产品性价比较高。”王昊说。

在海外社交平台上，不少博主晒出网购中国电摩、电动三轮车的视频，点击量动辄数十万。画面里，有骑着电摩赶往教室的美国高中生，有穿梭送外卖的东南亚骑手，还有在巴黎街头骑着兜风的年轻人。

数据印证了这股热潮。2025年，中国电动两轮车出口量突破2670万辆，出口额达68.29亿美元。2026年第一季度，出口约720万辆，同比增长68.2%。

这是2025年9月16日在江苏无锡锡山区电动车产业园内的雅迪科技集团拍摄的电动车生产线。新华社记者 刘佳琪 摄

业内人士表示，近期全球能源供应紧张，油价高位运行，加上电动化本身就是全球交通出行的大趋势，碳减排的共识也越来越深入人心，这些因素助推中国电摩、电动三轮车的海外热销。

中国电动两轮车销量走俏的背后是强大的产业链支撑。以雅迪所在的无锡锡山区为例，方圆50公里内聚集了全国大部分电动两轮车知名企业。这里每年生产超过1500万辆电动两轮车，是全国最大的整车研发生产基地和零部件集散地。

无锡海关数据显示，当地电动两轮车出口已连续9年保持稳定增长，2025年出口增速比全国同类商品快14个百分点。今年1至4月，锡山区电动两轮车行业出口额达2.87亿美元，同比增长33.7%。

为了提升品牌竞争力，锡山区专门设立了电动车产业高质量发展基金，重点投向电池技术及材料、整车制造与零部件、充换电基础设施、智能网联技术等关键领域。

技术升级的效果正在显现，在东南亚等海外市场，中国电摩迎来了新机遇。

“我们不仅在本地设厂，还提高了产品适配性，比如加强防水功能、强化减震系统等。”王昊说，在越南、印尼等国家，企业销量增长迅猛。

“中国电摩走向世界，证明了中国新能源产业的国际竞争力。”南京大学商学院教授韩剑表示，中国制造正展现出技术、产品与服务深度融合的能力，展现出创新和品牌的潜力。

来 源：新华网

原标题： 中国电摩何以“飞驰”全球

记者 何磊静

本文转自：温州新闻网 66wz.com