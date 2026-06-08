温州商学院 2026-06-08 16:49:23

“紧张又刺激！像真的去名企面试一样，太有代入感了！”近日，温州商学院《大学生涯规划与职业发展》课程以一场模拟面试大赛圆满收官。活动对标知名企业校园招聘标准，通过简历筛选、无领导小组讨论、半结构化面试多轮考核，让学生沉浸式体验职场招聘流程。多名参赛学子凭借出色表现获得企业实习直通机会，为个人职业发展积累了宝贵优势。

本次模拟面试大赛创新课堂实践模式，搭建起校园与职场衔接的实战平台。大赛特邀知名企业HR、校内专任教师组成双评委团，结合职场用人需求和人才培养目标双重把关，为学生带来多层次、个性化、体验式的职场教学，真正实现“以赛促学、以练赋能”，全面提升学生求职核心竞争力，助力毕业生高质量充分就业。

在简历筛选环节，评审老师从格式规范、内容撰写、经历提炼、岗位匹配度等维度逐一评审打分并给出针对性修改建议，帮助同学们剔除模板化内容，凸显个人优势与核心能力，打造贴合职场需求的求职名片。

无领导小组讨论环节聚焦企业管理、团队协作、应急处置等职场高频场景设置议题。参赛选手随机分组、自主研讨，在无指定组长、无标准答案的开放式比拼中，充分展现逻辑思维、语言表达、沟通协调与团队协作能力。评委团围绕选手的团队角色定位、观点输出质量、团队进程推动等表现综合打分，严格筛选出12名优秀学子晋级决赛。

决赛采用半结构化面试模式，全方位考察学生综合素养与职业潜力。评委团围绕自我认知、专业能力、实践经历、职业规划、岗位适配、情景应变等核心问题提问。面对专业且犀利的问题，选手们从容自信，结合自身经历与思考逐一作答，充分展现了温商院学子扎实的职业素养与良好的精神风貌。台下观摩的同学全神贯注，认真记录答题技巧与评委点评，在观摩中对比反思、学习成长。

赛后点评环节干货满满、指导性极强。“面试不是背模板，真诚永远是最好的必杀技！”“职业规划别贪大，脚踏实地的积累比好高骛远更重要。”评委老师们既肯定了同学们的成长与进步，也针对回答逻辑、语言表达、面试礼仪等方面提出具体改进建议，从仪态细节到岗位匹配全方位“支招”，让在场每一位同学都受益匪浅。

这场模拟面试大赛是温州商学院生涯教育落地见效的生动缩影。作为陪伴学生大学全程的“生涯成长课”，《大学生涯规划与职业发展》课程始终拒绝枯燥说教，主打“好玩、实用、接地气”，构建起贯穿大学生涯全周期的生涯教育体系。从新生入学阶段的生涯嘉年华唤醒规划意识，到学业中期的生涯访谈、企业走访深化职业认知，再到就业冲刺阶段的简历打磨、面试实战提升求职能力，配套一对一专属生涯咨询服务，全方位引导学生“向内探索、向外链接”。

下一步，温州商学院将持续深耕生涯教育与就业育人工作，持续创新课堂教学形式、丰富实践育人载体、深化校企协同育人机制，以更有温度的育人方式当好就业“指南针”与“导航仪”，为学生职业发展保驾护航，逐梦未来。

来 源：温州商学院

原标题： 课堂变赛场！“全真彩排”搭建就业成长平台

本文转自：温州新闻网 66wz.com