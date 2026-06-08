2026高考作文“上新”，折射语文教育哪些新趋势

新华网 2026-06-08 10:33:56

6月7日，全国高考大幕拉开。伴随语文考试结束，高考作文题迅速引发热议。

今年的作文题有哪些特点？折射出语文教育的哪些新趋势？“新华视点”记者采访了多位专家学者和一线语文教育工作者。

6月7日，在贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市第一中学考点，考生走出考场与家长拥抱。新华社发（吴贤燕 摄）

命题特点：小切口观照大时代 推动学生扎根现实生活

2026年高考语文共有5套试卷。其中，教育部教育考试院命制全国Ⅰ卷和全国Ⅱ卷的2道作文题，北京命制2道和1篇微写作，上海、天津各命制1道。

教育部教育考试院有关负责人表示，今年的高考作文坚持立德树人根本任务，紧扣时代脉搏，凸显学科特色，聚焦素养提升，体现了高考试题的价值引领作用。

全国Ⅰ卷以“词语”为切入点，指出词语是表达思想情感的载体，也是展现社会生活变化的窗口；全国Ⅱ卷引导学生思考个人成长、社会发展、文明演进中，“风高浪急、惊涛骇浪”的应对之道。

此外，北京卷点明“无论是个人的阅读与成长，还是国家、社会的发展，都需要做好规划，循序渐进”；上海卷则围绕“科技改造世界时，也改造着我们的想象”，这些题目都紧密联系时政热点和现实生活，具有鲜明的时代特色。

“这些试题注重以‘小切口’联通‘大视野’，推动学生思考个人成长经历与国家、民族未来之间的关系，融入积极向上的价值观，体现了强烈的社会责任感。”人民教育出版社副总编辑朱于国说。

关注学生成长，具有人文关怀，是今年高考语文作文的另一大特点。

谈及今年的考题，北京四中雄安校区校长黄春形容是让考生“在生活场景中体验文字的韵味”。在他看来，试题的语言情境都来源于生活，“命题不为难考生，而是处处替考生着想”。

北京微写作题聚焦增强学生劳动意识、前往敬老院开展重阳节活动等主题，天津卷作文题提到画家以缤纷的色彩绘就美好画卷……这些主题与学生的日常经历息息相关，更是德智体美劳全面发展的生动映射。

值得一提的是，不少专家都关注到，今年几套作文题的提示都简洁明了，不再长篇大论。“作文题不在题干上设置障碍，考生审题发生根本性错误的可能性不大，体现了考题的公平公正。”中山大学中文系主任彭玉平说。

考查能力：摒弃套路化写作 聚焦真思考真表达

6月7日，在南京市第九中学考点，考生参加完首场科目考试后走出考场。新华社发（苏阳 摄）

综合分析今年的几套作文题，受访专家认为，今年的试题全面升级能力考查维度，在现实情境设计方面有所加强，重点测评学生现实洞察、文化共情、思辨思维等核心能力，呼唤“走心”的写作。

例如，在全国Ⅰ卷中，学生选择一个词语，无论是基于个人的兴趣，还是基于对外部的关注，都需积极调动日常生活中的独特经历和感悟。

“它着力考查学生探索性、创新性的思维品质，需要考生真诚面对、主动审视个人成长轨迹，思考、理解真实的社会与人生，鼓励考生讲自己的故事和自己的思考。”教育部教育考试院有关负责人说。

“不论是引导学生走进社区，还是把人工智能与幸福晚年联系在一起，今年北京的微写作都是在引导学生关注身边的生活环境，强调真实情境中的实际表达能力，引导学生把个人成长与社会需求联系起来。”北京市海淀区教师进修学校语文教研员赵岩说。

此外，在不少专家和一线工作者看来，今年的作文题也对考生的思辨能力提出了更高要求。

以上海卷为例，上海市松江区教育学院语文特级教师陈赣分析认为，今年的作文题侧重引导考生思考科技与想象之间的辩证关系，审视科技给现实生活带来的巨变，“这就要求考生具备一定的思辨、综合表达和价值判断能力”。

“天津卷作文从多音字‘调’入手，不仅体现汉语的独特魅力，也注重考查考生的思维能力，能反映考生的生活积淀、思考深度和写作个性。”南开大学文学院教授张静说。

“整体来看，今年的语文作文题捕捉到了当前语文教育的重点难点，重在呼唤学生的真思考、真表达。”广东省深圳中学高级教师杨洛说。

教育趋势：回归育人本质 告别模板化教学

在专家看来，每年的高考作文题不仅是在和考生“对话”，也是和语文课堂“对话”。透过今年的作文题，可以看出未来一段时间语文教育的导向和趋势。

阅读与思考相结合，提升关键素养——

受访专家表示，近年来，以高考作文题为代表的语文试题一直强化多文本联读考查，信息类文本阅读、文学类文本阅读、文言文阅读等都有所涉及，这都对考生的阅读和思考能力提出更高要求。

在专家看来，高考试题材料，既源于教材和课堂，也与考生的日常积累息息相关。考生应该摈弃机械刷题和死记硬背，注重培养广泛的阅读兴趣，增强语言文字运用的敏感性，从而在审美鉴赏、文化理解等语文学科关键能力和素养上得到有效提升。

课堂与实践相结合，丰富学习体验——

纵观今年5套试卷中的作文题，专家表示，这些题目都直指考生的生活经验，反映了语文学习与日常生活的相通之处。

“这启发我们，在教学过程中，应教育引导学生不要让写作仅停留在概念和词语堆砌上，而应在学习和成长过程中不断观察、不断体验，这样才能写出真实而有深度的内容。”赵岩说，“在实践中思考，在实践中成长，语文学习才能更加得心应手。”

个人与时代相结合，扩宽视野广度——

综合近年来的高考作文题，专家普遍认为，越来越多的试题更加突出时代主题，注重引导考生从“小我”走向“大我”。

“这就要求学生不仅要关注自身成长，也要关注社会发展和时代进步。”教育部教育考试院有关负责人说，同时，老师要关注学生对于个人成长、社会发展和时代变化的认知与思考，让学生不仅能够讲述观点，也能将自身经验与时代背景结合起来进行分析和表达，让作文兼具现实意义和思想深度。

来 源：新华网

原标题： 2026高考作文“上新”，折射语文教育哪些新趋势

本文转自：温州新闻网 66wz.com