新华网 2026-06-08 10:34:54

2025年1月7日拍摄的位于山东省莱州市海域的海上风电项目（无人机照片）。新华社记者 徐速绘 摄

走进位于山东青岛市荣鼎丰物流园的无人车运营中心“来电岛1号”现场，无人车自动驶入泊位、充电机器人精准对接、车辆满电后自动驶离，全程无人干预、24小时不间断运行。

“来电岛1号”设有100个车位，由1个自动泊车机器人、100个自动充电机器人和AI智能体组成，集高密度立体泊车、高功率自动充电、调度运维于一体，1小时可满足90台车满充需求，单岛可支撑1000台无人车全天候运行。

这是中国能源企业创新服务场景的一个缩影。近日，以“数智赋能新型电力系统 科创引领能源强国战略”为主题的2026国家能源互联网大会在山东青岛举行。清华大学能源互联网创新研究院在会上发布的《2026年国家能源互联网发展年度报告》指出，企业通过“互联网+”通道向能源服务领域进军，能源服务的新业态、新场景不断涌现。

近年来，随着中国能源转型持续深化，新能源发电装机占比逐步提升，引领能源加速向绿色低碳转型。国家能源局数据显示，截至今年4月底，全国累计发电装机容量39.9亿千瓦，同比增长14.2%。其中，太阳能发电装机容量12.5亿千瓦，同比增长26.2%；风电装机容量6.6亿千瓦，同比增长22.0%。

6月2日，在山东省淄博市高青县芦湖街道大芦湖“渔（农）光一体”光伏发电站，工作人员对光伏发电设施进行巡检（无人机照片）。 新华社发（张维堂 摄）

山东是能源消费大省，“十四五”时期以来，山东新能源装机规模保持年均24%的增长速度，新能源装机与山东电网负荷双破1.3亿千瓦，新能源装机占总装机比例超50%，带动全省能耗强度5年下降22%，碳排放强度下降20.5%。

零碳氢能是重要的绿色能源。在陕西榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心示范项目，山坡上连片的太阳能光伏板熠熠生辉，园区末端放置着燃料电池、水介质储冷储热、电解槽等设备，地下分布着200多个浅层地热井。

“园区集成光伏发电、电解水制氢、燃料电池等技术，实现‘电、冷、热’零碳供能、零碳排放。”项目相关负责人说。据测算，该项目中的电、冷、热能源折算成电价，单位成本较传统模式降低45%左右，年减少碳排放约8640吨，实现了含氢能的零碳多能源供需系统的实用化和规模化示范。

人工智能的快速发展，既对稳定、绿色、经济的能源供给提出了更高要求，也为发展能源新质生产力带来了新机遇。

今年4月，国家发展改革委、国家能源局等部门发布的《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》提出，要强化能源对人工智能发展的基础支撑作用，发挥人工智能对能源转型的叠加倍增作用。

这是6月1日拍摄的山东省临沂市沂南县岸堤镇“农光互补”49兆瓦集中式光伏电站。新华社发（王彦冰 摄）

针对传统仿真效率低制约电网安全运行的难题，南方电网科学研究院有限责任公司联合相关单位开发的“驭电”智能仿真大模型，潮流计算和稳定分析速度相比传统仿真提升1000倍，计算误差小于1.5%，可广泛用于电网规划、运行控制等领域，有效提升新型电力系统供电可靠性。

南网科研院董事长、党委书记郑外生说，“驭电”大模型在新能源渗透率达70%的云南电网应用后，不仅实现了未来海量电网运行方式的智能生成，还提升了分析场景的丰富度，弥补人工研判的漏洞。

来 源：新华网

原标题： 向绿、向智、向新——“数智+科创”驱动中国能源加速转型

记者 贾云鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com