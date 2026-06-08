因特朗普到场观赛 NBA总决赛安检升级
因美国总统特朗普宣布8日将现场观看在纽约举行的美国男子职业篮球联赛(NBA)总决赛第三场，届时场馆周边道路将封闭。美国特勤局呼吁球迷提前至少两小时到达场馆，现场人员将接受严格安全检查，禁止带包入场。
据路透社报道，特朗普重返白宫后经常到场观看各类体育比赛。他去年9月出席美国网球公开赛男单决赛时，因相关安全检查导致入场缓慢并引发混乱，数千名观众错过比赛开场。
当地时间6月5日，在2025-2026赛季NBA总决赛第二场比赛中，圣安东尼奥马刺队主场104比105不敌纽约尼克斯队，总比分0比2落后。新华社发（孙宇轩摄）
NBA总决赛第三场8日将在纽约麦迪逊广场花园体育馆打响，该体育馆位于繁忙的纽约宾夕法尼亚车站上方。这是NBA总决赛自1999年以来首次在纽约举办，纽约尼克斯队将主场迎战圣安东尼奥马刺队。作为纽约尼克斯队忠实球迷，特朗普5日宣布将前往现场观看比赛。
鉴于特朗普本人将现场观赛，美国特勤局通讯事务负责人安东尼·古列尔米在一份声明中说，场馆周边区域将在比赛当天实行严格道路封闭措施，到场观众将接受“特勤局级别”安全检查，整体流程类似机场安检，并且不能带包进入场馆。“为确保及时入场、避免延误，我们强烈建议球迷提前至少两小时到达球馆。”
2025-2026赛季NBA总决赛已于3日和5日展开两场较量，客场作战的纽约尼克斯队连胜圣安东尼奥马刺队，在七场四胜制的总决赛中大比分2:0领先。
来 源：新华网
记者 王一帆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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