网传“人造大米有毒”不实（2026·06·08）

中国互联网联合辟谣平台 2026-06-08 18:42:39

辟谣 网传“人造大米有毒”不实，正式名称是“重组米”，属合规加工食品

详情：“外卖用的是人造大米，都有毒”“加了科技与狠活，出饭率高、久放不坨”……近日，网上有说法称，外卖米饭用的根本不是真米，吃了身体会不舒服，引发关注。经新华社记者查证，这类说法经不起推敲。重组米，也叫人造米、工程米，是以碎米等为主要原料，搭配合规食品辅料，经挤压熟化、切割成型、干燥等工序制得的米粒状食物。市场上的人造米主要用于自热米饭等，但其成本显著高于普通大米，外卖等普通餐饮行业使用不划算。合规人造米与米粉、米线一样，都是利用淀粉加热熟化共熔、冷却老化定型原理制备的米制产品，没有“科技与狠活”，也没有毒。

经过挤压熟化工艺的米粒，仅需数分钟就能复水熟透，口感好、分散性好。吃了人造米并不会让人不舒服，更没有什么毒性。重组米在加工阶段历经了淀粉糊化与回生过程，食用后升糖指数（GI）降低，健康特性更优。尤其是针对特殊人群，重组米可以根据需求灵活添加功能性辅料等成分，具有较高的食用及营养价值。

“人造米有毒”是虚惊一场，但“陈米抛光”问题不容忽视。据新华社报道，个别商贩把陈化甚至发霉的稻谷，抛光、打蜡、喷香精，翻新当新米卖，存在黄曲霉毒素超标等安全风险。如果碰到清香不明显、表面发黄、带有霉味的“问题米”，一定要谨慎。（来源：新华社）

辟谣 安徽亳州“曹操运兵道开挖”系谣言

详情：近日，一段短视频在某平台传播，配文“亳州曹操运兵道开挖了”，引发关注。经安徽亳州警方调查，该视频为不实信息。视频发布者张某为了博眼球、蹭流量，把在西安兵马俑旅游时拍摄的视频，“嫁接”到亳州曹操运兵道上，再配上文字，炮制了这场闹剧。目前，公安机关已依法对张某作出处罚。（来源：安徽网络辟谣平台）

误区 蔬菜水果洗完掉色，是被染色了吗？

真相：并非如此，蔬菜水果掉色大多是自然现象。蔬菜水果中富含多种天然色素，不仅呈现出缤纷的色彩，还具有一定的营养价值。

色素分为水溶性色素和脂溶性色素，水溶性色素易溶于水，如紫甘蓝、蓝莓、葡萄、紫薯中的花青素、红甜菜中的甜菜红素等。这类果蔬在采收、运输或清洗过程中，由于受到搓洗、挤压等机械外力作用，可能导致细胞破裂，部分色素溶出，出现掉色现象。脂溶性色素一般溶于油脂，不溶于水，如番茄中的番茄红素、胡萝卜中的类胡萝卜素、绿叶蔬菜中的叶绿素，这类果蔬清洗时通常不会出现掉色的情况，而在烹饪时，色素会溶解于油脂中，如炒西红柿或胡萝卜时，菜汤呈现出橙红色。大多数情况下，蔬菜水果掉色是果蔬自身所含的天然色素溶出所致，属于正常现象。（来源：“市说新语”微信公众号、中国食品科学技术学会）

通报 重庆警方公布五起网络谣言典型案例

详情：按照公安部和重庆市公安局统一部署，今年以来，重庆公安机关网安部门持续开展“净网-2026”专项行动、2026夏季治安专项打击整治行动，聚焦人民群众反映强烈的网络谣言突出违法犯罪，加大打击整治力度。现发布五起典型案例。

1.开州警方依法查处范某某编造发布“城口抓到卖天津大麻花的偷娃儿”网络谣言案

2.永川警方依法查处张某某编造发布“永川煤矿爆炸”网络谣言案

3.黔江警方依法查处巫某某编造发布“黔江机场飞机出事故”网络谣言案

4.九龙坡警方依法查处张某编造发布“有人打假牌被打断手，同伙开豪车逃跑”网络谣言案

5.綦江警方依法查处罗某某AI编造发布“綦江发生一起翻车事故”网络谣言案（来源：“重庆网警”微信公众号）

来 源：中国互联网联合辟谣平台

本文转自：温州新闻网 66wz.com