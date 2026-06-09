温州日报 2026-06-09 08:16:00

昨天，市委副书记、市长张文杰调研“好房子”建设工作。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰调研“好房子”建设工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦关键环节，找准发力重点，高水平推进“好房子”建设，加快构建房地产发展新模式，更好满足群众高品质居住需求。

来到浙江青墨湾能源科技有限公司，张文杰详细了解技术研发、场景应用等情况，勉励企业发挥技术优势，深耕智慧管网建设与运维，全力守护好城市地下“生命线”。在鹿城区滨江街道，张文杰认真察看“好房子”项目规划设计、建设施工、房屋销售等情况，强调要加强工程质量管理，完善配套设施，提升居住品质，让群众住得更安心、更舒心。

在随后召开的座谈会上，张文杰听取相关工作情况汇报后指出，“好房子”承载着千家万户对美好生活的向往，要坚持目标定位，深入践行人民城市理念，一体推进好房子、好小区、好社区、好城区建设，提升产品供给精准性和城市运营可持续性。要坚持数智赋能，聚焦“智能建造、智能装修、智能管理、智能生活、智能安全、智能环保”等重点方向，积极探索人工智能技术在“好房子”建设中的创新应用路径，着力打造“未来人居”新范式。要坚持系统提升，细化居住环境、建筑空间、室内环境等规范要求，打造全龄友好、适老适幼、环境优良的居住体验，持续提升群众满意度和获得感。要坚持基础先行，完善技术标准，打破数据壁垒，推进BIM与CIM基础平台的融通联动。要坚持资源整合，发挥各方力量，优化服务环境，加强政策保障，形成更大工作合力。

副市长黄阳栩参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰调研“好房子”建设工作 更好满足群众高品质居住需求

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com