温州日报 2026-06-09 08:25:27

温州网讯 2026年“数据要素×”大赛浙江分赛温州站比赛（简称“温州站比赛”）于昨天正式启动，计划于6月底举行决赛。届时将通过交流培训、现场答辩和评审，评选出获奖项目，并推荐代表温州参加省赛和国赛。这是记者昨从2026年温州“数据要素×”大赛动员部署会上了解到的。

今年5月下旬，温州已面向企事业单位、科研院所、高校启动报名，鼓励各方产学研用联合组队，通过分赛官网（https://dfxc.zj.gov.cn/）报名。这是温州连续第三年举办该赛事。

据介绍，本次赛事紧密围绕《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，设置了工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、医疗保障、中医药、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳、人力资源与教育、体育发展、智慧水利等17个行业领域赛道，以及数据安全与治理、数据基础设施2个专业赛道，总共19个赛道。覆盖范围更广，对重点行业的支持更加精准深入。

除常规的一、二、三等奖外，温州今年还设立优秀组织奖、个人荣誉奖等特色单项奖。例如，符合《2025年温州市级产业政策》的获奖企业可获得相应奖励；在单一赛道（30支及以上队伍）中获得第一名的在温企事业单位主创人员，将获评“温州市职业技能带头人”，项目优先推荐入驻大孵化器，享受三级扶持政策及科创投资基金、科技金融扶持；获奖团队核心成员有机会按级别认定为市级人才；特别重大项目采取“一事一议”方式予以扶持。

“要展现转化为生产力、形成成效乃至于推动行业改革的案例”“现在越来越看重数据安全了，一定要把流通合规体系建设贯穿始终”……部署会上，历届获奖团队代表分享了选题、方案、闭环验证及路演等环节的经验。据悉，本次赛事将动员全市相关单位，在安全可控的前提下，积极提供赛题相关数据，帮助参赛团队深入挖掘数据价值。

本次温州市赛由省数据局指导，市数据局联合市委网信办、市发改委、市经信局等23家市级部门单位共同主办。对于优秀获奖项目，温州将提供政策、资本、场景等全方位支持，依托中国（温州）数安港产业生态基础，推动项目成果落地转化和应用推广，真正释放数据要素乘数效应。

来 源：温州日报

原标题： 2026年“数据要素×”大赛温州站比赛火热启动

乘“数”而上 共创未来

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com