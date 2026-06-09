温州日报 2026-06-09 08:27:47

温州网讯 日前，在2026数据安全发展大会上，温州数据集团正式发布温州市智能数据标注平台和温州市人工智能一体化平台。两大平台依托温州城市可信数据空间，创新引入Token化服务，从数据要素、AI应用落地、产业服务提升三大维度，结合温州制造、医疗、政务等全行业AI需求，探索出“产业+算力”融合转型的“温州解法”，以数字平台反哺实体经济，让人工智能帮助产业更“能”。

温州市智能数据标注平台——

让更多可信数据“跑”起来

患者找名医看病，看中的往往是名医能对影像片中某些细微可疑阴影的精准判断，这种判断来自长期的临床经验积累。如何让这些宝贵的经验汇聚起来，为更多患者提供诊疗依据？

刚刚落地的温州市智能数据标注平台已具备医疗影像标注能力。该平台构建了视觉基础模型、多模态数据标注、智能标签管理、标注任务全流程管控等功能模块，依托城市可信数据空间安全底座，在“数据不出域、可用不可见”的规则下，高效支撑医疗影像等数据的标注加工，为大模型训练提供高质量标注数据，更好地服务公共医疗。

假期想去某个网红景区游玩，如何精准获取攻略？通过文旅数据的统一标注与治理，能够为全域景区数据资源共享奠定基础，进而落地AI文旅导览、景区客流智能分析等应用，盘活雁荡山、楠溪江等文旅资源，带动文旅数字化提质增收。

数据标注，就是为原始数据添加结构化标签、让它变成AI模型可理解的训练语料的关键环节。“随着人工智能产业的快速发展，数据采集、标注等环节与AI产业的融合日益紧密，市场对高质量、多模态、专业化数据的研发需求尤为迫切。”温州数据集团总经理余仰望表示，温州市智能数据标注平台以“场景丰富、功能齐备、生态互通、质效双优、可信空间安全合规”为核心优势，搭载6大类46项专业标注工具，适配温州鞋服、汽摩配、医疗、智能驾驶等本地特色产业，大幅降低人工标注成本，解决本地AI企业高质量数据集短缺难题，吸引AI算法企业落地温州，形成“数据标注供给—模型训练开发—场景落地应用”的完整闭环。

温州市人工智能一体化平台——

破解中小企业AI转型难题

鞋服企业车间招工难、用工贵，如何破题？AI提供了一种创新解法：让会打样、能裁剪、不怕胶水异味的具身智能机器人承担起高强度重复、作业环境欠佳且技能门槛相对较低的工种，而且还能实现本土企业车间批量部署上岗。

新发布的温州市人工智能一体化平台正在推动这一场景落地。温州数据集团市场运营部副经理赵朝宏介绍，该平台定向赋能本地产业，破解智能转型难题。配套算力券、模型券、语料券、算力贷等“三券一贷”政策，企业无需自建机房、采购算力设备，即可一站式完成模型训练、工业质检、鞋服智能设计等开发，大幅降低研发投入。针对鞋服、汽摩配、电气等温州本地产业，平台开放专属垂类模型，支持工业产线视觉检测、鞋款AI设计等场景快速落地，帮助工厂提升生产良品率、压缩设计周期。同时，两大平台联动温州城市数据空间产业专区，汇聚销售数据、工艺参数、潮流趋势等多维数据，帮助企业通过AI预测市场款式、优化排产计划，有效拉动规上企业数字化改造提速。

聚焦数据与人工智能融合，日前，温州串联全国60余座城市联合发起“百城行动”，打破数据孤岛，形成“百城数据百城用”的格局。温州作为浙南数据枢纽，向外输出标注服务和AI算力能力，同步引入外地优质数据集及AI技术，打造跨区域数据流通节点。

记者手记>>>

两大平台 让我们看到什么

温州作为中国民营经济的发祥地之一，鞋服、汽摩配、电气等制造业根基深厚，然而也遇到转型发展上的阵痛。

两大平台的搭建，在一定程度上降低了中小制造企业智能化改造的成本，不靠单纯的政策输血，没有照搬大城市数字建设模式，而是立足民营经济产业基础，因地制宜打造适配本土中小企业的轻量化数字平台，与杭州、宁波等互联网企业聚集城市形成个性差别，用市场化运营模式盘活数据资源，让我们看到政企携手破局的决心和行动。同时，跳出数字技术服务工业领域的传统局限，同步赋能医疗、政务民生领域，让我们看到数字红利下沉至百姓生活场景。

这两大平台既是温州民营产业数字化转型的“算力底座”，也是浙南数据要素产业的核心载体。让我们看到，短期直接降低企业转型成本、便利民生服务，长远则不断完善温州数字产业全链条、巩固浙南数字中心地位，持续为温州新质生产力发展提供核心数字支撑。

来 源：温州日报

原标题： 温州解码“数实融合”新路径 人工智能让产业更能

记者 缪小霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com