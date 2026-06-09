温州日报 2026-06-09 08:29:18

温州网讯 数字印刷、3D打印、绿色包装技术、个性文创产品……温州包装行业竟能玩出如此多花样。作为全国重要的包装基地，温州近年来推动包装产业与文化创意、数字经济深度融合，传统产业不断“破壁出圈”。记者探访温州包装产业链，看一张纸、一卷膜、一台设备，如何玩出新名堂。

包装行业“家底”厚 创新更敢“玩花样”

近年来，温州包装产业瞄准新科技、新文创，掀起从“制造”向“智造”跃迁的产业变革。一系列创新成果将在本次大会集中呈现。包装产业链专题展围绕“绿”“智”“数”“文”“纸”五个关键字设置展示主题，还特别打造了“文创体验区”，提供创意吊饰涂鸦、纸拼项目、皮纸心灯手作和皮纸宫扇手作等体验活动。

参展企业看点十足。据温州市包装联合会统计，近20家行业代表企业已整装待展，覆盖复合软包装、纸制品包装、包装机械、智能标签、视觉设计、文创开发等多个细分领域。如深耕复合软包装的金石包装、开创药品泡罩包装一体机的“希望机械”、专注包装视觉设计与文创产品开发的温州创意设计有限公司。

丰富的展陈阵容，源于温州包装行业厚实的“家底”。统计数据显示，2025年全市包装行业从业企业达4896家，工业总产值突破911.6亿元；其中规上企业1118家，规上工业产值796.3亿元，营业收入710.1亿元，亿元以上企业达148家。正是这份沉甸甸的产业积淀，为每一次创新突围提供了底气。

尤其值得关注的是，近年来温州包装行业的创新投入明显加码。全行业R&D经费占工业总产值比重已提升至2.4%，新产品产值率从2020年的33.9%跃升至2025年的38.1%。全市拥有高新技术企业276家，新增省级企业研发平台37家；“十四五”期间省级工业新产品备案累计达350项，其中近七成产品技术处于国内领先水平。在研发引擎的强劲驱动下，塑包印刷薄膜、包装印刷机械、纸塑包装制品等领域已形成显著的规模优势，成为温州包装军团驰骋市场的“独门秘籍”。

一场温州包装的“花式秀”

插上创新翅膀的包装行业，究竟能玩出怎样的精彩？

“绿色材料、低碳循环”主题聚焦“减量化、可降解、循环化”的环保理念。深耕复合软包装领域的“金石包装”，带来了食品级与医药级高阻隔包装。

“智联包装、智造升级”主题涌动着智能化浪潮，一批“温州造”智能装备以自动化、数字化力量驱动产业升级，让包装生产变得更聪明、更高效。其中，“华联机械”聚焦食品与医药后道包装，展出的智能码垛工作站高效精准，可定制化适配多场景；“欧诺机械”作为全球无腰线纸袋开创者、无纺布制袋领导者，高端包装智能整线解决方案专家，以硬核技术赋能行业提质增效，助力客户深耕高端包装市场；全球智能纸杯机领域的领跑者“新德宝机械”，则带来其首创的“纸杯成型—视觉检测—自动包装”一体化智能系统，为食品纸容器制造提供了无人车间整体解决方案。

“数字印艺、标新致远”主题充满了科技感。“码尚科技”展出的可变数据印刷与智能标签，凭借数字赋码技术，助力产品溯源、防伪及品牌个性化营销，让每一件包装都成为连接消费者的“智慧入口”。

科技让包装更高效，文化则让包装更有温度。“文创出彩、瓯越文脉”主题里，温州创意设计有限公司将带来融合本土文化的现代包装产品；“瓯说”带来既饱含文化底蕴、又富有设计美感的文创礼盒与非遗元素包装。“晴耕雨读”深耕包装文创领域，秉持耕读文化理念，专注安全环保纸品与高端礼盒定制，以匠心工艺打造儿童友好产品。

除了上述精彩，纸制品包装同样不容小觑。“纸融巧思、万象新生”内容聚焦纸包装全链条，涵盖瓦楞纸、纸塑复合及创意纸艺品。如深耕纸包装行业三十余年，“东经科技”以数智化赋能产业链发展，旗下纸文化艺术馆传承纸艺、科普研学，践行绿色理念。“临港包装”将展出瓦楞纸箱、纸塑复合包装等拳头产品，这些产品适配工业物流与消费包装的双重场景。

现场的精彩远不止于此，更多充满创意与创新的包装产品，正等待更多人去发现，一同见证温州如何在传统与现代的交融中，印刻出属于自己的精彩答卷。

来 源：温州日报

原标题： 令人“印”象深刻 温州包装产业链“包”精彩

记者 欧阳潇 黄泽敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com