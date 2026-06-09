织密海上安全“感知网” 温州17座AIS基站投入使用
温州网讯 近日，温州航标处顺利完成辖区AIS基站补点建设工作，17座AIS基站正式投入使用。此次补点建设有效补强瓯江上游、洞头元觉深水港区、温台交界沿海公共航路等重点水域信号覆盖能力，进一步优化温州沿海AIS信号连续性与定位精度，为温州水上通航安全保驾护航。
AIS基站是船舶自动识别系统的核心基础设施，是守护海上通航安全的“电子眼睛”，能够实时捕捉船舶位置、航向、航速等动态信息。基站全面投用后，将有力支撑商渔船防碰撞、船舶防桥梁碰撞等重点安全工作，为水上交通监管、船舶安全航行、海上应急搜救，提供更可靠、更精准的数据保障。
针对辖区部分海域信号覆盖不足、通航监测存在盲区等问题，温州航标处精准施策、统筹推进本次补点建设。前期，温州航标处联合温州、台州海事局，广泛摸排辖区水域信号覆盖情况，全面收集用户需求，逐一核查点位供电、通信链路等建设条件，结合重大港口运营、河海联运发展、渔业生产等实际需求，科学确定17处补点位置。建设过程中，面对站点地处偏远、施工条件受限、多方属地协调等诸多难题，温州航标处成立专项工作小组，细化工期与工序，强化项目全过程管控，按期保质完成全部建设任务。
来 源：温州日报
记者 黄文毅 通讯员 林文伊
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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