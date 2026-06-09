温州日报 2026-06-09 08:57:10

温州网讯 为深耕未成年人法治教育，筑牢青少年法治思想根基，引导学生树立法治理念，近日，乐清市人民法院大荆人民法庭联合大荆镇第一中学，为48名初二学生开展“靠近审判庭的两天”沉浸式法治体验活动，以新颖鲜活的形式让法治教育走深走实。

本次法治体验课设置庭审观摩、剧本创作、模拟法庭、一字说“法”四大特色环节，层层递进、寓学于践，让学生跳出传统课堂，零距离感受司法威严与法治力量。活动伊始，学生们现场旁听民间借贷纠纷案件庭审，直观了解真实庭审流程、司法规范与法律适用逻辑。随后，学生分组围绕生活中常见的各类纠纷，自主创作诉讼脚本，为模拟庭审做好充分准备。

模拟法庭环节中，学生们化身审判员、书记员、当事人、诉讼代理人等角色，沉浸式演绎五场典型纠纷案件，涵盖民间借贷、健康权、相邻关系、婚约财产等高频民生纠纷。庭审现场，学生们代入角色、认真演绎，精准还原庭审举证、辩论、陈述等关键流程。模拟环节结束后，法院干警对大家的精彩表现予以肯定，同时针对性指出庭审流程中的不规范细节，并现场开展普法互动答疑。

在感悟总结环节，同学们踊跃上台，用青涩的笔触写下对法治课的深切感悟。“平”“护”“责任”“尊重”“专业”等一个个鲜活的字眼，道出了对法官、律师等职业的见解，对司法权威的理解，以及对“为人民服务”的深刻体悟。

来 源：温州日报

原标题： 乐清创新法治课形式 沉浸式学法 零距离悟法

记者 程源 乐清融媒记者 叶泱程 通讯员 郑晓

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