温州日报 2026-06-09 08:57:11

温州网讯 日前，由温州大学牵头，联合温州医科大学、温州理工学院、温州肯恩大学、温州商学院、温州职业技术学院、浙江安防职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、温州科技职业学院、浙江东方职业技术学院、温州技师学院等10所在温院校共同组建的新型研发机构——温州市图灵人工智能高等研究院正式揭牌成立，标志着这一高能级人工智能创新平台在温州落地启航。

温州市图灵人工智能高等研究院在我市数据局（市人工智能局）指导下，坚持“政府引导、高校支撑、多方协同、市场运作”的建设原则，探索新型科研机构体制机制创新，致力于成为浙南人工智能产业策源地和成果转化高地，打造温州建设人工智能创新发展先行市的“核心引擎”与“关键抓手”。

研究院整合全市高校力量，依托各校科研资源与人才集聚优势，聚焦温州“5+5+N”产业集群智能化转型需求，致力于打造集技术研发、成果转化、产业孵化、行业服务于一体的高能级创新平台。开展“订单式”科研攻关，着力破解产业科研与应用脱节、高端人才紧缺、成果转化不畅等结构性痛点，构建“需求挖掘—转化落地—生态支撑”的业务闭环，助力温州打造“AI示范应用第一城”。

温州大学有关负责人介绍说，该校大力推进计算机与人工智能学科建设，计算机科学学科入选全球ESI前2‰。牵头成立该研究院，是温州大学深度融入地方高质量发展、助力温州打造人工智能创新发展先行市的关键举措。未来研究院将以“揭榜挂帅”机制为牵引，面向全球引智聚力，加快培育一批高成长性AI团队与企业，推动更多前沿科技成果在温转化落地，为温州建设人工智能创新发展先行市提供坚实支撑。

当前温州正深入实施人工智能创新发展三年行动计划，着力构建三大支撑体系，强化算力资源供给支撑，强化数据流通利用支撑，强化产业全方位服务支撑。培育发展智能算力与核心硬件制造产业，做强数据要素产业，布局大模型、智能体产业等核心产业。加快推进“人工智能+”行动，大力推动AI技术在制造、能源等12个重点领域的场景应用，为温州做强“一圈一极一中心”注入强劲数智动能。

来 源：温州日报

原标题： 11所在温院校抱团组建新研机构 温州市图灵人工智能高研院揭牌

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com