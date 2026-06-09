9家新店密集开业 洞头海岛“村咖”飘香

温州日报 2026-06-09 08:57:00

“去那海·浢福主义”咖啡。 林小君 摄

温州网讯 夏日的洞头，海风裹挟着热浪，也吹来一股清新的“咖啡香”与“豆花香”。近日，记者从洞头区文化和广电旅游体育局获悉，今夏，融合休闲与在地文化的新业态正在海岛加速生根，有9家店铺近期密集开门迎客，分别是崖顶咖啡、海钓咖啡、悬崖咖啡、去那海·浢福主义、藤壶海咖、酥山咖啡、光故事咖啡、云海咖啡、海霞时光驿站。截至目前，洞头咖啡、轻食类新业态总数已增至近30家，海岛旅游的业态版图正在悄然改写。

半屏山景区，“去那海·浢福主义”选用明黄色的笑脸座椅、遮阳伞，暖橙色窗框和奶白栏杆等装饰门面，主打“元气多巴胺”，随手一拍都是夏日海岛大片。与其他店铺扎堆咖啡赛道不同，“浢福主义”走差异化路线，主打豆花产品，团队为此专程前往安徽淮南等地考察豆腐工艺，研发豆花甜品、豆花饮品等。最受欢迎的大满贯豆花在传统基础上加入爆珠、坚果等小料，淡淡豆香，和海风的咸甜混在一起，清爽又治愈。

“5月23日开业当天销量600来碗，第二天周末也卖了400碗左右，目前日均维持在300至400碗，我们第二家豆花店这个月在中屿景区开张。”“去那海”品牌负责人李上坛告诉记者，选定洞头，正是看中海岛地理环境契合品牌定位，而当地街道在证照办理、活动配合等方面大力支持，更让他吃下“定心丸”。从2025年11月启动商标注册，到2026年2月取得营业执照，项目从筹备到落地不到一年。截至目前，该品牌在洞头共布局8个经营点位，涵盖2家民宿、1家小吃、1家烧鸟、1家小馆，以及共享泳池、共享厨房各一，加上2家“浢福主义”门店，业态矩阵初具规模。“洞头很适合做慢生活体验，我觉得这里有潜力去对标济州岛那种国际型的度假海岛。”李上坛说。

与半屏山隔海相望的东岙顶村，“崖顶日落（宸瓴记咖啡）”面朝大海，是品牌向洞头拓展的首店。该品牌此前已在鹿城区的附二医、园博园、马鞍池、市中心医院等地开设多家门店，此番“上岛”，由当地投资人出资、品牌方负责量化管理与运营。“五一”开业后，周末节假日生意火爆，工作日则主要依靠散客及村民，淡旺季特征显著。

面对海岛咖啡店“靠海景吃饭”、同质化严重的困境，负责人小项直言不讳：“单纯靠咖啡和轻食，毛利仅30%到40%，难以支撑高成本运营。”他的破局思路是多元业态融合：引入乐队表演增加夜间吸引力，冬季推火锅、夏季推烧鸟，结合洞头“渔家厨娘”文化提供特色餐饮。“以咖啡为引流入口，通过小红书等社交媒体吸引游客到店，带动民宿、餐饮等附加值消费，实现综合收益。”小项说。

两家店铺的故事，是洞头海岛旅游迭代升级的缩影。近两年来，咖啡、轻食新业态从零星萌芽到近30家集聚生长，背后离不开政府部门“栽桐引凤”的持续发力。东屏、元觉等街道在证照办理、活动对接、营销推广等方面提供“一站式”服务，区政协主动对接资源牵线搭桥，一批返乡创业青年和外来投资者因此落户海岛。洞头文旅部门精心绘制了“海岛村咖地图”，将散落各处的特色店铺悉数收录，游客按图索骥，便可在山海之间寻得一处惬意角落，或观海听涛，或拍照打卡，尽享海岛慢时光的悠然自得。

来 源：温州日报

原标题： 9家新店密集开业，洞头海岛村咖飘香

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com