听着都吓人！调理肠胃竟然误食管道疏通剂

温州晚报 2026-06-09 08:56:42

温州网讯 一口喝下管道疏通剂，听着都吓人！近日，市民周女士误食管道疏通剂被送进医院急诊重症监护室（EICU）抢救，九死一生脱离生命危险。

误食管道疏通剂

上个月，周女士总感觉肚子胀、胃不舒服，就自行在网上买了益生菌调理肠胃。巧的是，当天她收到这个益生菌快递时，还收到了另一件快递——用来疏通下水道的管道疏通剂。周女士没仔细分辨，拆开后就冲泡了一杯喝下。几分钟后，她就感觉喉咙钻心的疼，胸口像被火烧一样，这才发现误将管道疏通剂当作益生菌喝下去了。随即，她被家人送到当地医院。次日，她被紧急转至温医大附一院。

医生检查发现，周女士的口腔黏膜多处破溃，颈胸部增强CT提示食管壁明显增厚伴周围少许渗出，小淋巴结周围组织也受到了影响，口腔、食道全都被严重腐蚀，当天被送入EICU抢救。禁食、补液、抗炎抗感染、创面修复及营养支持……经过一系列综合治疗，周女士总算脱离了生命危险。

管道疏通剂的主要成分是氢氧化钠，属于强腐蚀性碱类物质，对皮肤和黏膜具有极强的腐蚀作用。一旦误食，会和身体里的水分发生反应，瞬间释放大量热量，严重灼伤口腔、食管和胃部，甚至危及生命。目前市面上的管道疏通剂主要有固体、液体和凝胶三种类型，其主要成分均为氢氧化钠、次氯酸钠等强腐蚀性物质。尤其是凝胶类产品，添加了增稠剂等成分，更容易附着在消化道黏膜上，如果误服，会造成更持久、更严重的灼伤。

“严重的消化道腐蚀伤，早期可能会导致多脏器损害，危及生命。部分患者后期还可能出现食管狭窄，造成吞咽功能障碍，对患者后续的生活质量、精神状态及营养摄入构成长期威胁。”温医大附一院急诊医学中心卢中秋教授介绍。

误食意外不鲜见

记者从温医大附一院急诊了解到，类似的误食病例并不鲜见。就在前几天，一名69岁的大妈，误将高锰酸钾当作糖果，误食了好几颗，不久即出现口舌发热、恶心等症状，来医院抢救。

今年4月，45岁的周先生在工厂误将装在矿泉水瓶里的抗静电剂(异丙醇40-50%）、季铵盐(叔胺+盐酸+环氧氯丙皖45-50%)喝下，随即出现恶心呕吐、咽部不适、呼吸费力等症状，被人发现后送到医院抢救。

今年3月，一名48岁的女工，误将装在矿泉水瓶里的高浓度甲醇（工业酒精）当作矿泉水喝下，一口约30-50ml，随即出现胸口后部及胃部灼伤感，稍后更是出现肢体麻木等情况，工友发现后将其送到医院抢救。

经治疗，上述患者均已脱离危险出院。这一起起“意外”也给我们敲响了警钟，不管家有老人、小孩，还是自身，大家都需要引起警惕，特别是对入口的食品安全加以重视，及时检查并消除这些安全隐患，避免因一时疏忽酿成意外。药品、食品及其他生活用品一定要分开存放，装有非食品类的矿泉水、饮料瓶，一定要加以标注区分，饮用前一定要识别确认。

来 源：温州晚报

原标题： 听着都吓人！调理肠胃误食管道疏通剂

记者 王骁

本文转自：温州新闻网 66wz.com