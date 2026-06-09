浙大传媒国际 2026-06-09 09:22:12

当镜头对准一群美国青年在温州古村学打年糕、拓福字、体验古法造纸的瞬间，一场真实而奇妙的“相遇”正在发生——没有刻意的文化展演，只有最鲜活的生活本身。6月8日至9日，由浙江大学传媒与国际文化学院“百人计划”研究员金行征执导、学院师生全程深度参与的实践项目《跨年》，将在中央电视台CGTN纪录频道播出。影片以轻松欢快的基调，记录了一次打破跨文化滤镜的真实旅程。

故事的起点，来自浙江大学美籍哲学博士聂凯文的一个朴素念头：与其隔着屏幕解释中国，不如带从未踏足中国的美国朋友，亲自来看一看真实的中国春节。于是，一群带着好奇与忐忑的美国青年走进温州鹿城区与永嘉的古村落，成为和当地人一起生活、一起过年的“新村民”。

镜头里，没有预想中的文化隔阂。他们在日常相处中，用自己的方式触摸真实的中国：

跟着南拳师傅比划招式——学的不只是拳法，更是温州人骨子里的刚健与韧劲；

在村头抡起木槌打年糕——砰砰声里，糯米香气与欢声笑语交织；

尝试古法造纸——捣浆、抄纸，失败了笑着重来，直到捧出第一张“完美”的蠲纸；

握着拓印工具反复练习——歪歪扭扭的诗句里，是对中国传统最笨拙也最真诚的靠近；

点亮“心灯”的那一刻——或许还读不懂全部寓意，却在摇曳的灯光中，感受到中国人对团圆与温暖的向往。

影片并不试图“向外国人解释中国”，而是让两种文化自然地遇见、交流、相融。外国青年带来自己的故事、音乐与习惯；当地人家敞开家门，分享年俗与生活。弹棉花、备杀猪宴、围坐吃年夜饭——即便说着彼此听不懂的语言，也能一起举杯、一起跳舞、一起欢笑。没有说教，没有刻意的安排，一切都在吃饭、做事、聊天中悄悄发生。

《跨年》，跨的是国界，跨的是文化，跨的也是人心。

对参与创作的学院师生而言，这是一次扎根田野、面向世界的深度实践。从选题策划、田野拍摄、人物沟通，到多语种叙事打磨、全球传播适配，大家在真实的跨文化现场中切身理解：国际传播不是单向灌输，所谓“讲好中国故事”，不是用宏大叙事定义一切，而是用真诚的镜头，记录普通人相遇时的温度与善意。当刻板印象在面对面的交往中消融，当陌生与隔阂被一餐饭、一盏灯、一次并肩劳作所化解——影像便真正完成了它的使命：记录真实，促进理解。

播出信息

纪录片共两集，每集25分钟，将于6月8日—6月9日在CGTN纪录频道《青萍微览》栏目播出，9:30首播，15:30、21:30及次日3:30重播。

在当下国际舞台上中美交流备受关注的时刻，本片以青年视角、民间叙事、烟火表达，呈现了一个可信、可爱、可敬的中国形象。未来，学院将继续坚持以真实为底色、以对话为方法，用更具温度、深度与锐度的影像，讲述中国故事，促进文明互鉴，推动民心相通。因为真实的中国，藏在一浆一纸的匠心、一招一式的传承、一饭一蔬的温暖里。

来 源：浙大传媒国际

原标题： 在温州拍摄，一场跨越国界的春节相遇！《跨年》登陆央视CGTN纪录频道

本文转自：温州新闻网 66wz.com