温度新闻客户端 2026-06-09 09:21:37

@新浪微博-电视剧耀眼

这个夏天，你被《耀眼》这部剧刷屏了吗？

落难千金晴也跌进海边小镇“扎扎亭”，在破旧理发店、蜿蜒小巷和海风里，与少年邢武开启了一段治愈又热烈的青春故事。

红屋顶、白灯塔、蔚蓝海水……剧中“扎扎亭”的这些烟火气，让无数人嗑到上头。

其实，哪用羡慕晴也和邢武？温州，就藏着“扎扎亭”的同款治愈！

@洞头百岛旅游

走进「七彩洞头村」，马卡龙色的房子层层叠叠，像打翻的调色盘与碧海白浪交相晕染。

组图@洞头百岛旅游

彩色座椅、涂鸦墙、卡通雕塑散落巷陌——镜头轻抬，便似闯入宫崎骏的夏天。

组图@洞头百岛旅游

这里没有拥挤的人潮，只有渔村最温柔的慢时光，像极了“扎扎亭”里那个被海风轻抚的午后。

@洞头发布

「东岙村」里，渔家墙画爬满街头巷尾，斑驳的石头房依山而建，悄悄守着海岛百年的光阴。

七夕古巷、红石滩、东岙沙滩……大自然的调色盘，把这片海湾晕染成一幅动人的画卷。

待到傍晚，靠在岸边看余晖洒向波光粼粼的海面，渔船静静泊在港湾……

@花田花地

依山傍海的「花岗渔村」，大面积保留着“虎皮房”。石墙灰瓦之上，浸透了古渔村的时光痕迹。

@洞头百岛旅游

顺着村口拾级而上，小径交错、石屋参差。摸摸那虎皮纹的石头墙，指尖触到岁月的粗粝；屋檐下晒着渔网，墙角趴着懒猫，空气里飘着淡淡的咸味。

组图@洞头百岛旅游

走到海边栈道，海风扑面而来，吹得人眯起眼睛。浪花一遍遍拍着礁石，声音很远又很近。站在那儿发一会儿呆，什么也不想，心里就安静了。

组图@苍南文旅

「园屿村」枕着山，抱着海，东边是老君岛，西边是凤凰湾。1200亩生蚝田铺在碧波上，黄鱼与扇贝的网箱像散落的音符。

组图@苍南旅投集团

登临蓝白相间的灯塔，看海天在眼前铺成无尽的蓝。追着日落的方向，看霞光一点一点染红海面，又在浪尖上碎成金。

组图@苍南旅投集团

观海健身步道上，浪花一遍遍拍着礁石，声音远远近近，时急时缓，像大海在喃喃自语，说着潮汐、归期和日复一日的安心。

@东海航海保障中心

潘凌峰/摄

如果说“扎扎亭”是热闹的渔村烟火，那静卧在瑞安东海之上的「北麂岛」是安静的渔村梦境。这里没有喧嚣，只有澄澈的海、依山的石屋和随风转动的风车。

沿环岛步道前行，一边是蔚蓝无垠的东海，浪花拍礁，阳光在海面上跳跃成细碎的光点；一边是青灰色的石头房，墙角的野花肆意生长。

吴小淮/摄

北麂山灯塔矗立在悬崖之上，红白相间的塔身与蓝天碧海相映，随手一拍，都是不被打扰的温柔。

Tips：

1.进入“瑞安港客运站”微信小程序可购买北麂岛船票。

2.登船地址为瑞安港客运站。请持船票提前1小时到达候船，开船前5分钟停止检票。

组图@平阳文旅体资讯

「南麂列岛」的贝壳沙滩，是国内唯一会“唱歌”的贝壳沙。赤脚踩上去，细软得让人想躺下来，阳光一照，整片沙滩都在发光。

@平阳文旅体资讯

傍晚一定要去马祖岙。看太阳慢慢沉进海里，天和海烧成一片金红色，渔船剪影缓缓滑过。

@平阳文旅体资讯

三盘尾更好。巨大的草坪铺在悬崖上，脚下是草，眼前是海，风从四面八方吹来。坐一会儿，躺一会儿，拍几张怎么拍都好看的照片。

Tips：

1.进入“南麂客运旅游”微信小程序可预订船票、岛上公交车票（45元可以坐6次，有效期3天）、岛上酒店民宿。

2.登船地址为鳌江港客运站或瑞安港客运站。请持船票提前1小时到达候船，开船前5分钟停止检票。

黄寿万/摄

我国东南部沿海大陆架上最大、最平缓的沙滩之一——「渔寮大沙滩」，呈新月形嵌在苍南海岸。

组图@苍南旅投集团

这里风平浪缓，金沙细软，赤脚踩上去，每一步都陷进温柔的夏天。

组图@苍南旅投集团

渔寮的海有两副面孔。安静时，它容你赤脚发呆；想疯时，水上飞龙、香蕉船、彩虹拖伞……它陪你一起闹。

组图@苍南文旅

「炎亭」的岸边，一栋一栋房子涂着红的、蓝的、黄的，挤在一起格外好看，像梦里才有的童话小镇。

组图@苍南旅投集团

往海边走，金沙滩上散落着粉色沙池、秋千和相框，每一处都像是为夏天准备好的布景。

组图@苍南旅投集团

脱了鞋踩上去，细沙软软地托着脚心；再泛舟去一趟“爱心岛”——前屿岛，海风把人摇得轻飘飘的。

北麂岛“蓝眼泪”组图@瑞安文旅资讯

这个时节来温州看海，若是运气好，还能遇见梦幻的蓝眼泪——夜里的海面泛起幽幽蓝光，像星星碎在了浪花里。

这个夏天，就来温州的海边过“耀眼”的日子吧！不用追剧等更新，这里的每一帧都是真实的夏天。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 追《耀眼》上头！温州藏着现实版“扎扎亭”，比剧里还治愈

本文转自：温州新闻网 66wz.com