苍南县委书记张本锋开展安全生产夜查

苍南发布 2026-06-09 09:17:00

6月8日晚，苍南县委书记张本锋率队开展安全生产夜查。他强调，当前正值安全生产攻坚月关键时期，要时刻绷紧安全生产这根弦，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细各项安全防范工作，坚决守住安全生产底线。

在灵溪镇河滨路，张本锋先后走进居民群租房、沿街店铺等人员密集场所，实地检查消防通道设置以及应急处置预案落实情况，详细了解群租房租住规模、日常安全管理以及沿街店铺规范化经营等细节，并现场指出检查中发现的安全隐患，要求相关责任人立即整改到位。

张本锋强调，安全生产是发展的重中之重，任何时候都不能掉以轻心，各经营主体要切实扛起安全生产主体责任。群租房房东要及时清理公共区域堆放的杂物，坚决杜绝“生命通道”被堵塞现象，定期检修更新消防器材和应急设施，严格落实日常巡查责任，对发现的隐患问题第一时间处置。餐饮商户要严格规范燃气操作流程，加强从业人员安全培训，常态化开展燃气泄漏、火灾等隐患自查自纠工作，从源头上防范安全事故发生。他要求，相关部门及属地乡镇要进一步压实监管责任，加密巡查频次，对重点场所实行清单化、闭环式管理。要精准防范、及时化解各类安全风险，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局持续稳定。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋开展安全生产夜查

记者/李虹蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com