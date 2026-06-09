瓯海发布 2026-06-09 09:32:14

6月8日，瓯海区委书记刘云峰开展大走访大调研大服务大解题活动，倾听企业心声，助企纾困解难。他强调，要主动靠前、精准服务，及时回应企业关切、解决企业难题，全力打造更优营商环境，为企业创新发展、做大做强提供坚实支撑。瓯海区领导陈澄博参加。

温州聚星科技股份有限公司专注于电接触材料及元器件的研发制造，位于丽岙街道的新厂房项目正紧锣密鼓建设中。刘云峰一行与企业负责人座谈交流，详细了解企业产能产品、项目建设进展等情况，并协调解决企业在新厂房建设方面的需求。刘云峰叮嘱有关部门和街道要精准对接企业需求，做实做细要素保障工作，推动项目早出形象、早日投产，助力企业高质量发展迈上新台阶。希望企业继续聚焦主业、创新发展，紧扣产业发展趋势，不断提升核心竞争力。

作为一家以新材料技术为核心，驱动电气产业绿色变革的研发创新型高科技企业，浙江天越星科技有限公司产品广泛应用于高低压电器、储能系统、新能源汽车、光伏风电、轨道交通、数据中心等领域。刘云峰一行走访企业展厅、实验室等地，了解企业核心技术、产品研发等情况。刘云峰对企业技术创新成效突出、产品应用场景广阔予以充分肯定，勉励企业进一步放大核心技术优势，持续做大做强，助推瓯海电气产业提质升级。

浙江金豪婴童用品有限公司主要从事母婴用品及橡胶塑料制品的研发生产与销售，刘云峰一行走进企业生产车间、产品展厅，了解产品工艺、产品分类、市场销售等情况，并与企业负责人深入交流，了解企业在规模扩张、产能升级等方面的诉求。刘云峰要求有关部门和属地街道要用心用情做好服务，为企业发展提供坚实保障。他还勉励企业要在研发制造、品牌建设等方面持续发力，不断提高产品附加值和综合竞争力‌，努力开拓更大市场、实现更大发展。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰开展大走访大调研大服务大解题活动

记者：吴佳佳 徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com