瑞安市领导开展平安周巡查活动

瑞安发布 2026-06-09 09:32:14

平安是民生之要、发展之基。为进一步深化平安瑞安建设，瑞安市领导带头开展平安周巡查活动，以上率下推动平安风险、安全隐患动态清零、闭环管理，以干部“铁军担当”筑牢平安基石。近日，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪等瑞安市领导分赴各地，重点督查防汛防台、龙舟运动安全、安全生产、消防安全等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

瑞安市委书记李剑锋，瑞安市委常委、副市长何志友，瑞安市委常委、塘下镇委书记陈伟锋赴塘下镇开展平安周巡查活动，督导防汛防台、地质灾害风险点防范以及龙舟运动安全管理等工作。

在塘下镇新居村三联汽摩配件有限公司不稳定斜坡风险防范区，李剑锋实地察看风险防范区的防控现状，现场督导风险防范落实工作。他指出，属地和相关部门要始终保持高度警醒，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，常态化开展隐患排查，精准掌握隐患点动态，坚决守住安全底线。

随后，李剑锋一行来到塘下镇塘西社区龙舟活动聚集点（陈傅良纪念馆），督导河段沿线安全隐患排查、划行路线管理等工作落实情况。李剑锋指出，要紧盯龙舟活动安全的各个环节，在隐患防控上出实招、硬招，严格落实全员穿戴救生衣、船只常态化检查、沿线风险清零等举措，细化完善各类应急处置预案，坚决防范化解龙舟活动各类安全风险。

李剑锋强调，瑞安市当前已进入汛期、台风高发期，要严格落实“宁可备而不用、不可用而无备”的工作原则，提前配齐补足应急物资，建强专业救援队伍，前置应急救援力量，把各项工作想在前、干在前、落到位；要牢固树立防大汛、抢大险、应大灾的底线思维，充分做好台风多发连发、强降雨频发的应对准备，全面开展风险隐患拉网式排查，抓实抓细防汛防台各项准备工作，始终把人民群众生命安全放在首位。

瑞安市委副书记、市长陈汉存，瑞安市政协副主席林圣强前往潘岱街道，开展平安周巡查活动，实地检查企业安全生产、古建筑安全保护等工作。

陈汉存一行首先来到瑞安宝源化工有限公司，深入生产一线，详细了解企业安全生产责任制落实、危化品管理、消防设施配备、员工规范操作等情况。他叮嘱企业要时刻绷紧安全之弦，紧盯重点领域、关键环节，常态化开展风险隐患自查自纠，不断强化员工安全意识，提升应急处置能力，坚决守牢安全生产底线。

在孙诒让故居，陈汉存仔细察看古建筑房屋结构、电气线路敷设、防火隔离设置等情况，认真了解文物保护、日常消防安全管理与汛期古建筑维护等工作。陈汉存指出，古建筑和文物承载着城市历史文明，要全面细化消防安全管控举措，加密日常巡查频次，做好古建筑木结构防霉防蛀工作，推动隐患动态清零、风险有效管控，统筹做好文物保护与安全防范工作。

瑞安市人大常委会主任应希克赴南滨街道、上望街道开展平安周巡查。

应希克一行首先来到浙江利邦智能传动有限公司，深入生产车间察看企业主要产品、生产流程等情况，重点检查了车间内消防设施配备、喷淋系统运行状况以及员工防护措施落实情况。应希克指出，要牢固树立安全发展理念，压实企业安全生产主体责任，定期开展隐患排查整治，加强员工安全培训教育，切实做到防患于未然，以高水平安全保障企业高质量发展。

在浙江恒光汽车部件有限公司，应希克察看注塑车间和成品仓库等区域，发现存在夹层区域堆放物品、消防通道违规停放车辆等隐患。应希克要求企业加强管理，相关部门要跟踪督办，确保消防通道畅通，夹层物品合理安全堆放，切实筑牢安全生产防线。

瑞安市政协主席林政洪赴汀田街道、塘下镇开展平安周巡查活动。

林政洪来到汀田街道汀五村、塘下镇官渎社区和陈宅村，实地查看龙舟活动水域、河道环境及安全设施配备。目前，各地积极响应护航高考号召，主动暂停相关活动。林政洪强调，要安全、文明开展龙舟活动，完善应急预案，配齐救生设备，强化医疗保障、应急救援等力量，确保突发情况及时有效处置。

林政洪先后走访浙江安川时代电子有限公司、浙江荣际科创股份有限公司、浙江正盛减振器有限公司，要求企业压紧压实主体责任，配齐配强消防设施，加强新入职员工规范操作培训，定期组织开展安全生产和消防安全知识学习；要探索建立企业间安全生产交流互助机制，树立典型示范，守牢平安底线。

朱建芳、郑立、林朝进、罗明、林圣赞、项金敏、周晓华、吴功宜、张海飞、池万松、陈寒艳、葛震海、谢钦巨、王渊、姜宗羽、林邦虎、杨成彪、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展平安周巡查活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展平安周巡查活动

记者：黄丽云 林长凯 周小玲 陈豫州/文 张欣/图 通讯员：吴亮/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com