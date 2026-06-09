瑞安市委书记李剑锋赴塘下镇督查水环境治理工作：标本兼治抓实整改 常态长效守护碧水 厚植瑞安高质量发展绿色根基

瑞安发布 2026-06-09 09:32:14

6月8日，瑞安市委书记李剑锋率队赴塘下镇督查水环境治理工作。他强调，水环境治理关系人民福祉，全市上下要坚持标本兼治、系统施治，从严从实抓好各类问题整改，健全常态化、长效化治理管护机制，持续擦亮瑞安生态绿色底色，为瑞安市高质量发展、加快推进共同富裕筑牢坚实的生态屏障。

李剑锋一行首先来到塘下镇龙瑞公路和站东路交叉口，督查国控鲍五断面沿线污水管网建设情况。他指出，国控断面水质提升是水环境治理的核心抓手，管网建设是截污治污的关键基础性工程，要紧盯重点区域、关键环节，严把工程质量关、进度关，精准补齐管网短板，打通污水收集、输送、处理全链条，从源头杜绝污水直排、管网混接错接等问题，切实提升区域污水收集处置能力，为断面水质稳定达标提供硬件保障。

随后，李剑锋一行来到塘下北大桥，督查省控塘下断面水质改善提升情况，详细了解周边支流水质现状。他强调，要深耕细作开展常态化调查摸排，全方位、无死角排查辖区内工业排污、生活污水、农业面源污染等各类污染源，精准摸清支流水文、水质、排污口分布等基础数据，精准研判水质波动原因，依托详实数据，科学制定差异化、针对性治理方案。

督查活动中，李剑锋强调，要提速提质推进基础设施建设，全力加快截污纳管、雨污分流、河道清淤、生态修复等重点工程建设，持续完善城乡污水治理体系；要升级智慧监管模式，搭建完善智慧化预警调度体系，依托大数据、智能化手段实现水质实时监测、污染源动态管控、风险提前预警，推动水环境监管治理精细化、常态化、长效化；要坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，以更严标准、更实举措推进水环境治理工作，做到底数清、行动快、成效实，坚持以高水平保护支撑高质量发展。

瑞安市领导陈伟锋等参加督查。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋赴塘下镇督查水环境治理工作：标本兼治抓实整改 常态长效守护碧水 厚植瑞安高质量发展绿色根基

记者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com