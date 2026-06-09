温州日报 2026-06-09 09:29:50

温州网讯 “法官，他们欠我们的119万元本息全部到账了！”在鹿城区人民法院执行局内，执行法官黄存哲接到麻大姐激动的一通电话，言语间透着卸下多年包袱的轻松感。

2018年起，于某、吴某两人多次向麻大姐经营的加工厂订购木门等货物，待货物交付后却以各种理由拖延付款。麻大姐多次催讨无果，无奈之下将二人诉至鹿城法院。2021年，法院经审理依法判决于某、吴某需向麻大姐支付货款86万元及相应利息。

判决生效后，于某、吴某对法律文书置若罔闻，始终拒绝履行还款义务。案件移交至执行法官黄存哲手中。他第一时间开展财产查控，用尽所有查控措施后发现，二人名下无任何可供执行的财产，案件一度陷入僵局，最终依法终结本次执行程序。

“黄法官，我有新线索。”近日，麻大姐的一通电话打破了沉寂，“我打听到于某、吴某开了一家家居公司，平时还开着一辆奔驰车出入，看着根本不像没钱的样子。”

黄存哲迅速开展核查，核查结果却让案件再次陷入迷雾——于某担任监事的家居公司，法定代表人登记的是其70多岁的母亲；那辆频繁由于某、吴某使用的奔驰商务车，登记在案外人黄某名下。

“这很有可能是在刻意规避执行。”黄存哲敏锐察觉到其中蹊跷，多年的执行经验告诉他，被执行人大概率是通过“借名”方式隐匿财产。可这又如何证明呢？

面对这道棘手的“证明题”，黄存哲决定用最朴素、最扎实的方式寻找“解法”。

他先后多次前往该家居公司工商登记地址实地走访，调取市场租赁合同、租金支付凭证等相关材料，发现该公司店面租赁事宜均由于某出面办理，租金也由于某账户支付。为进一步核实情况，黄存哲在公司门口蹲点，逐一约谈公司装修师傅、驻点设计师等相关人员，了解到于某、吴某长期在公司负责接单、下单、财务等核心工作，公司所有业务交易流水均通过二人账户流转。

同时，黄存哲调取了市场监控视频，画面清晰显示，于某、吴某长期驾驶那辆奔驰商务车出入公司。随后，他找到案外人黄某核实情况，黄某如实陈述，该车确由于某出资购置，只是登记在自己名下，实际使用权和所有权均属于某、吴某。

证据确凿后，黄存哲立即传唤于某、吴某来到执行局。“我们已经调取了你们名下支付宝、微信流水，执行期间你们的货款交易流水高达90余万元，足以证明你们具备履行能力。”黄存哲神色严肃地告知二人，“相关证据已移送公安机关，将以涉嫌拒不执行判决、裁定罪立案侦办。”

慑于法律的威严，于某、吴某的侥幸心理彻底瓦解，在公安侦查阶段如实供述了规避执行的全部行为，并主动凑集款项，一次性向麻大姐支付了全部本息119万余元。至此，这起历经五年的执行案件圆满执结。

“实践中，被执行人借名经营、代持财产、倒签合同等规避执行的现象并不少见，对执行工作提出了更高要求。”黄存哲表示，唯有坚持穿透式执行，精准锁定实际责任人，深挖转移隐匿财产线索，才能破解执行难题，真正为胜诉当事人兑现“真金白银”，捍卫司法权威。

来 源：温州日报

原标题： 借名藏财避执行 法院穿透核查来破局

记者 张琳 通讯员 鹿萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com