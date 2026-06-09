泰顺发布 2026-06-09 09:30:40

6月8日，泰顺县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》精神，对推动哲学社会科学高质量发展作出的重要指示精神，给中共一大纪念馆、南湖革命纪念馆少先队红领巾讲解员的重要回信精神等，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

泰顺县委书记张银贵主持会议。

会议强调，要认真学习领会习近平总书记重要文章精神，切实把培育发展未来产业摆在更加突出的位置。要坚持因地制宜，立足我县生态优势和现有产业基础，主动对接国家和省市未来产业布局，加快谋划一批标志性、引领性项目，努力在区域竞争中取得差异化优势。要强化平台驱动，坚持“产业出题、科技答题”，大力支持中星种牛实验室、北航光电实验室等高能级平台建设，推动更多创新成果在泰顺落地转化。要培育创新生态，加快完善未来产业发展配套保障政策，完善小微企业创新孵化服务，积极引育高端人才和创新团队，充分激活企业市场主体活力。

会议强调，要认真学习习近平总书记对推动哲学社会科学高质量发展作出的重要指示精神。要强化思想引领，进一步引导全县广大社科工作者把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到研究教学全过程，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。要深耕转化运用，持续深化对党的创新理论的体系化、学理化研究，系统梳理泰顺“顺文化”、廊桥文化等优秀传统文化资源，做好创造性转化、创新性发展“两篇文章”，持续推出更多高质量研究成果。要服务发展大局，牢牢把握赋能高质量发展这一中心主旨，围绕“1611登峰行动”等中心工作，组织开展课题研究，不断提升决策咨询能力和咨政服务实效。

会议强调，习近平总书记回信勉励中共一大纪念馆、南湖革命纪念馆少先队红领巾讲解员，充分体现了对少年儿童事业的高度重视、对少年儿童和少先队员的关心关爱。要坚持政治引领，全面加强党对少先队工作的领导，引导少年儿童高举队旗跟党走，传承红色基因、赓续红色血脉，确保党的事业薪火相传。要深化红色育人，紧扣立德树人这个根本任务，强化少年儿童政治启蒙和价值观塑造，努力培养全面发展的社会主义建设者和接班人。要凝聚协同合力，严格落实党建带团建、队建工作机制，深化团教协作和社会协同，扎实推进少先队各项重点工作，奋力开创泰顺少年儿童事业高质量发展新局面。

会议还研究了其他事项。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com