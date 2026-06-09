温州日报 2026-06-09 09:36:15

温州网讯 日前，2026年全国科技工作者日温州主场活动在我市智能谷山水智创中心举行，现场正式启动科技工作者柔性服务平台，着力打造院士与国际青年人才交流中心，构建“学术+产业+资本+平台”的温州科创新范式。

科技工作者柔性服务平台由鹿城区科协依托“瓯越院士之家”与“世界青年科学家π社区”匠心打造，构筑“一家一社区”融合发展的高端智力枢纽。其中瓯越院士之家集聚院士资源，聚焦学术交流、技术攻关、成果转化与人才培育；世界青年科学家π社区则依托青科会平台，汇聚全球青年精英，推动国际交流与可持续发展合作。两者联动互补，形成院士引领、青年赋能、产研协同、立足鹿城、服务全温州的科创生态。截至目前，平台已吸引23位院士“入家”、超百名中外院士和诺奖级学者来访，引进清华、浙大等顶尖团队，推动6个院士团队落地，解决30余项企业技术难题，促成百余项人才科技成果转化。

现场，中国科学院院士、温州市科协名誉主席杨玉良，中国科学院院士、浙江大学求是讲席教授包刚，加拿大工程院院士、加拿大西安大略大学计算机系杰出研究教授凌晓峰，加拿大健康科学院院士、瓯江实验室精神健康与药物研究中心主任刘芳等四位院士正式加盟“瓯越院士之家”。由π社区引育的体育产业人工智能实验室（筹）、中欧智能科创转化中心（筹）及科技产业合作项目正式签约落地中国（温州）智能谷。

鹿城区科协有关负责人介绍说，科技工作者柔性服务平台将推出青创科技树、OPX万象临创空间、期刊服务中心、飞鸟赋能系列、投融资服务、兴趣社群联谊、主动健康等系列举措，精准服务科技工作者。

来 源：温州日报

原标题： 构建温州科创新范式 科技工作者柔性服务平台启动

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com