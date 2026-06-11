温州日报 2026-06-11 07:57:00

交流消协组织建设新经验，携手推动打造放心消费新环境。

温州网讯 昨天，全国消协组织建设现场经验调研交流会在温州召开，深入学习贯彻习近平总书记关于优化消费环境的重要论述，聚焦“深入推进消协组织建设，全面提升投诉处理效率”主题，交流消协组织建设新经验，携手推动打造放心消费新环境。

国家市场监督管理总局副局长白清元出席并讲话。中国消费者协会常务副会长甘霖主持。副省长王钊，市委副书记、市长张文杰致辞。

会上，11家省级、地市级、县区级消协组织代表作交流发言，围绕消协组织建设、投诉处理效能提升、消费维权多元共治等方面分享经验做法，在互学互促中进一步提升消协组织履职能力和服务水平。

白清元说，40多年来，全国消协组织认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，始终坚持人民至上、问题导向、系统联动、因地制宜、社会共治，在加强组织建设和提升履职能力等方面积累了宝贵的实践经验，取得重大成就。组织建设是一项基础性、战略性、全局性工作，关乎消保事业长远发展，必须摆在突出位置抓紧抓实。各地要明确工作重点，加快推进消协组织应建尽建，全面提升投诉处理效能，充分发挥消费维权平台枢纽作用，扎实推进消协组织建设高质量发展。

王钊说，多年来，浙江深入推进“放心消费在浙江”行动，聚焦组织提能、维权提效、环境提优，持续加强消费者权益保护，着力打造更优消费环境，努力让消费更有品质、消费市场更有活力。下步将积极学习借鉴兄弟省份的先进经验做法，着力在优化消费环境上扛起新担当、在激发消费潜力上作出新贡献、在打造“枫桥式”维权品牌上展现新作为、在构建现代化消保工作体系上实现新突破，努力为全国消费者权益保护工作贡献更多浙江力量。

张文杰说，近年来，温州锚定争创国际消费中心城市目标，提速打造消费转型升级高地。在这过程中，温州坚持以体己之心护好消费者合法权益，全面践行“有感服务、无感监管”理念，系统构建“大消保”工作体系，推动消协组织体系化升级、消保工作数智化转型、消费维权多元化共治，持续打响“放心消费在温州”品牌。下步将持续深化改革创新，不断迭代消保工作体系，努力为全国输出更多可复制、可推广的“温州经验”。

市领导项伟胜参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 全国消协组织建设现场经验调研交流会在温州召开

携手推动打造放心消费新环境

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com