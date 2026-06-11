温宁共进，赓续山海渊源

温州日报 2026-06-11 07:57:00

温州与建设福建省高质量发展“新增长极”的宁德，携手共进有了新的时代内涵

温州网讯 从三都澳之滨到瓯江之畔，宁德与温州山同脉、水同源、地同体、人同宗、文同根。

在许多温州人的记忆里，宁德是跨越分水关后的一座山海之城，有“海上仙都”太姥山的奇石晨雾，有福鼎霞浦等地的海鲜美食，有宁德时代的一马当先，也有台风天里的风雨共担。

这两天，宁德市党政代表团跨过分水关，来温州考察交流，深化温宁两地战略合作。这也让温州人重新认识了宁德——一座后发崛起的现代海湾城市。

这是“温宁一家亲”的又一次深情相聚，也是两地携手并肩、共促高质量发展的跨省协作。

在浙南闽北省际交界区域协同发展的背景下，正在提速打造浙江省高质量发展“第三极”的温州，与建设福建省高质量发展“新增长极”的宁德，携手共进有了新的时代内涵。

（一）

从东南沿海“黄金断裂带”到福建省高质量发展“新增长极”，宁德的精彩蝶变，是“弱鸟先飞、滴水穿石”精神的生动实践。

宁德市东侨经济技术开发区赤鉴湖畔，宁德时代新能源科技股份有限公司，让世界看到了中国新能源科技的实力与速度。

从国内领军到国际领跑，宁德时代已成为新能源行业尤其是电池领域的产业链主。2017年至2025年，宁德时代动力电池市占率连续9年排名全球第一；2021年至2025年，储能电池市占率连续5年蝉联全球榜首。

与宁德时代的崛起同频，“十四五”时期，宁德市GDP年均增长8.4%、增速居福建省第一，经济总量从2577亿元增加到4252亿元，全省排位从第8位晋升到第5位。

这背后，有弱鸟先飞、后发争先的赶超智慧。过去由于发展滞后，宁德一度被称为中国东南沿海“黄金断裂带”。牢记“多上几个大项目，多抱几个‘金娃娃’”的殷切嘱托，宁德因地制宜推进高质量发展，培育引进了宁德时代、上汽、青拓、东南铜业等一批具有国际竞争力的“金娃娃”项目，在全球产业版图上立起了一个个“宁德地标”。

这背后，有滴水穿石、久久为功的战略耐心。宁德坚持做难而正确的事，从摆脱贫困，到培育锂电新能源、新能源汽车、不锈钢新材料、铜材料四大主导产业。“十四五”时期规上工业增加值年均增长16%，跻身中国百强城市。

这背后，有依海而立、向海图强的路径模式。宁德“九山半水半分田”，发展条件面临不少制约，但宁德致力于将“港口优势”转化为“临港工业优势”，成功跻身中国外贸出口百强城市，宁德港口迈入“亿吨大港”行列。

这背后，有育强龙头、厚植生态的发展谋略。以“龙头引领、链条延伸、集群集聚、生态共育”的思路，宁德构建了共生共荣的产业雨林，成为“中国新能源电池之都”。其中宁德时代与青拓集团包揽福建制造业民营企业百强前两名，“十四五”时期新增6家百亿级企业。

“弱鸟先飞、滴水穿石”，对当下的温州发展而言，同样具有重要的借鉴意义。

坚持做难而正确的事——温州坚定走好创新发展“华山一条路”，连续5年“新年第一会”聚焦创新人才主题，做深做透“两篇大文章”，按照“四最”要求打造一流创新生态，大孵化器面积突破1200万平方米，吸引超1.45万家市场经营主体入驻，创新温州厚积成势。

走“无中生有、聚链成群”发展之路——温州高标推进“一港五谷”建设，其中中国数安港获批17个国家级试点，打造数字文化等十大社区，集聚生态企业超1200家，发布750多个数据产品，助力打造“AI示范应用第一城”。

方向对了，就不怕路远。实践证明，保持“以慢求快”的发展耐心，温州和宁德在发展新质生产力的征途上行稳致远。

（二）

温州和宁德，都承载着习近平总书记的殷切期望。从“弱鸟先飞”到“续写创新史”，是两地合作的科学指引和精神动力。

在推动区域协调发展的战略指引下，温宁携手深化合作，是战略使命所向、区域发展所需、山海渊源所系，可谓“天时、地利、人和”兼备。

温州是长三角“南大门”和浙江对接闽台的桥头堡，宁德是海峡西岸北向对接长三角的桥头堡。正是这份承南启北、通江达海的战略交汇，让温宁携手成为时代必然。

在温州市—宁德市合作交流座谈会上，两地签署全面战略合作框架协议，对深化两地战略协同、交通互联、产业共兴、科创共用、文旅共融、生态共保、民生共享等工作都作了进一步明确。

穿山越水驭长风。温宁这对“跨省兄弟”的携手，大有可为，也将大有作为。

做强都市圈——温宁两地拥有提升区域能级的共同诉求，有望以“规划同编、设施同网、服务同享”为导向，携手推动省际边界地区从“发展末梢”变成“开放前沿”。

建强大通道——温宁依海相邻、港口相望，以温福高铁、甬莞高速扩容等重大工程为牵引，可以构建互联互通的公路网、快联快达的铁路网、通江达海的航运网，共同打造浙南闽北沿海立体开放大走廊。

锻造增长极——两地一个手握全球锂电、不锈钢龙头资源，一个坐拥全国最全电气、泵阀、汽车零部件民营配套集群，通过共建跨区域产业协作联盟，依托温商网络与宁德产业平台，有望携手打造具有全球竞争力的沿海产业增长极。

激活大市场——温州的雁荡山、楠溪江、园博园，与宁德太姥山、嵛山岛、白水洋等，是共建浙南闽北跨省文旅IP的独特资源。将苍南168黄金海岸线向宁德延伸，打造“千里山海自驾黄金廊道”，能够共同培育“周末跨省游”的新消费热点。

走好共富路——温宁两地是各自省域共同富裕的重要板块和潜力所在。通过公共服务一体化布局，有望推动公共服务共建共享、社会治理协同共治、乡村振兴互学互鉴。加强医疗领域合作，能让宁德百姓在家门口看上“温州名医”。

温宁一家亲，亲在血脉同根、山海同梦，更亲在携手并肩、共赴未来的坚定步履。

有趣的是，在中国四大名屿之一的温州江心屿，有一个“樟抱榕”的奇观——一棵1300年树龄的唐樟与一棵500年树龄的明榕，根脉相连，枝叶相拥。而香樟是宁德市树，小叶榕为温州市树。这株合抱之木，正是温宁两地血肉相亲、山海携手的天然写照。

温宁共进，赓续山海渊源，必将谱写浙南闽北省际交界区域协同发展的崭新篇章。

来 源：温州日报

原标题： 全方位推进浙南闽北省际交界区域协同发展

温宁共进，赓续山海渊源

记者 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com