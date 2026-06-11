温州日报 2026-06-11 07:57:00

“法护未来”让儿童友好的理念落地生根，为全省未成年人健康成长筑牢守护屏障。

现场互动环节，“圈住网络陷阱”套圈游戏吸引了众多少年儿童参与。记者 苏巧将 摄

温州网讯 趣味互动、经验分享、项目发布……昨天下午，“法护未来·浙里儿童友好”2026年浙江省未成年人保护宣传月暨儿童友好现场推进活动在温州园博园中国馆拉开帷幕。“法护未来”让儿童友好的理念落地生根，为全省未成年人健康成长筑牢守护屏障。

活动现场活力满满，趣味游戏人气十足。智能机器人互动、守护热线大营救、向欺凌说“不”等游戏趣味纷呈。通过未成年人喜闻乐见的方式，《浙江省未成年人保护条例》变身轻松好玩的闯关任务，让孩子们在欢声笑语中学法律、懂保护，让普法宣传走出书本、走进生活，实现润物细无声的宣传效果。

温州市瓯海区、杭州市临安区、宁波市鄞州区、缙云县等四个县（市、区）的代表依次上台，结合本地实践，围绕未成年人心理健康、预防未成年人犯罪、儿童友好与农文旅融合发展等内容分享实践心得，为全省未保工作提供经验借鉴，进一步凝聚五级联动、多方协同护航未成年人健康成长的工作合力。

守护未成年人心理健康的案例《温情守护·点亮心灯》将现场氛围推向温情时刻。案例以主人公“馨馨”的真实经历为蓝本，讲述一名深陷心理困境的孩子，在教育、卫健、妇联、社区等多方力量接力帮扶下，逐步走出心理阴霾、重返校园的故事。生动的演绎，直观展现了温州完善的青少年心理健康守护体系，也让在场观众真切感受到全社会对未成年人的暖心呵护。

启动仪式上，多项重磅项目集中发布、签约。浙江省首批环境健康儿童友好活动空间试点名单公布，全省共有16家单位入围，温州园博园（南园）和温州市马鞍池小学上榜。“五健”行动进山区海岛项目完成签约，全省将依托优质医疗资源，为山区海岛的孩子送上专业的健康服务。温州市未成年人保护十项行动也同步发布，用实打实的举措护航少年成长。活动现场还为孩子们送上《温州儿童友好城市研学手册》，宣布2026年温州市儿童友好生活季正式启幕。

本次活动由浙江省人民政府妇女儿童工作委员会主办，温州市人民政府妇女儿童工作委员会和瓯海区委区政府承办。来自省委政法委、省教育厅、省民政厅、省生态环境厅等省直部门，各设区市政府妇女儿童工作委员会办公室，以及新兴领域社会组织代表、志愿者、儿童友好观察团代表等200余人参加了活动。

活动期间，参会代表还将实地调研“小鹿心屿”青少年心灵润养中心和瓯海区新桥街道瓯翔社区，近距离观摩温州在青少年心理健康护航、家庭友好服务站建设等方面的落地实践。

来 源：温州日报

原标题： 2026年浙江省未成年人保护宣传月在温州暖心启幕

“法护未来”让儿童友好触手可及

记者 夏婕妤 通讯员 陈钰 项之沂

本文转自：温州新闻网 66wz.com