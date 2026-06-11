高考落幕，家长花式表达对孩子的爱，其中少不了谐音梗

温州都市报 2026-06-11 08:19:00

昨天下午4时30分，随着最后一场考试的交卷铃声响起，2026年浙江高考顺利落下帷幕。记者在市区多个考点外，见证了高考结束后动人的一幕幕。

温州网讯 昨天下午4时30分，随着最后一场考试的交卷铃声响起，2026年浙江高考顺利落下帷幕。记者在市区多个考点外，见证了高考结束后动人的一幕幕。

家长：使出浑身解数表达对孩子的爱

下午3时许，温州中学考点外已站着不少前来等候考生的家长。旗袍、鲜花、礼物……家长们使出浑身解数，将平日忽略或不善于表达的爱意集中呈现。

市民梁女士带着一大束向日葵和玫瑰花等候在考点外，花束上还有只卡通KT猫玩偶。她穿了一身“紫定能赢”的紫色T恤，并对记者说：“高考第一天穿红色，第二天绿色，第三天黄色，第四天紫色，都有不同的美好寓意。”梁女士说，女儿高考这几天，她请假在家负责接送，爸爸负责饮食，弟弟在第一天也请假来送考。

梁女士坦言，对女儿的成绩没有过多要求，“高中三年非常辛苦，孩子付出了这么多努力，只要能稳定发挥就可以了。”至于心仪的大学和专业，他们打算等分数公布后，按照女儿的意愿来选择，“女儿喜欢读读写写，文笔比较好，我们当家长的会充分尊重。”

家长邵女士抱着爱宠“恰恰”和一大家子人在考点外等候女儿走出考场。“高考对孩子来讲是一件大事，我们就想着一大家子带着美好的祝福，来迎接孩子出考场。”邵女士表示，“旗袍军团”由姥姥、二姨、妹妹、小狗“恰恰”共同组成，穿着不同颜色的旗袍，寓意旗开得胜、金榜题名；“好运礼物”由妈妈精心准备，专门定制奖杯花束、书法祝福卷轴、“678”（谐音录取吧）红包、向日葵花束等，为孩子送上美好祝福。“爸爸和二姨夫也来到现场迎接孩子出考场，二姨则是特地从杭州赶回来的。”邵女士说，晚上他们一大家子还要来个大聚餐，庆祝女儿高考圆满结束。

下午4时45分，郑同学欢呼着跑出考点，脸上满是自信。谈及假期打算，他说：“我想先好好睡个觉，然后和朋友们一起去看祖国的大好河山，之后我想好好陪陪家人，然后再去看望我的老师们，没有老师的栽培，就没有现在阳光自信的我。”

考生：想犒劳一下自己

“王子请上岸！”市二十一中考点外，一个大牌子在校门口格外醒目，那是陈同学的妈妈庆祝儿子开启“人生新副本”特意准备的。陈同学说，高考刚结束心情特别激动，想做的第一件事就是和朋友一起出去旅游，还要换一部新手机，庆祝自己结束了三年高中生涯，希望未来也能保持蒸蒸日上的势头。

“两束花都是给你的！拍照比个耶吧！”考点外，林同学惊喜地同时收到了来自妈妈和姐姐的两束花，庆祝她的高中生活画上了圆满的句号。林同学说，考完最后一门感觉解放了，特别开心。后天她将直飞云南，给自己放个长假好好休息。

小陈小朋友正焦急地等待着自己的哥哥考完出场。她说，哥哥最后一门考地理，她特意买好了花束，穿上了美美的旗袍，就等哥哥出场，回去了还要给哥哥跳一段自创的舞蹈，预祝哥哥金榜题名、一举夺魁。

采访中，许多考生表示，此刻最想做的便是放松一下，犒劳自己高中三年的辛苦付出。不少家长表示，他们最希望的是孩子能够健康快乐地成长，在未来的人生道路上找到自己的方向，实现自己的梦想。“高考结束了，但孩子的人生才刚刚开始。无论成绩如何，都要保持一颗积极向上的心，勇敢地去追求自己的梦想。”市民黄先生说，无论结果如何，孩子在父母眼中永远是最棒的。

记者了解到，6月13日起，我省将在8个高校评卷点开启网上评阅。高考成绩及各类各段分数线预计于6月26日左右发布。

来 源：温州都市报

原标题： 高考昨天落幕，家长花式表达对孩子的爱，其中少不了谐音梗

紫色T恤“紫定赢” 祝福红包“678”

记者 华晓夏 石霖 方晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com