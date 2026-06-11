泰顺县南浦溪镇：一个小镇的“文化出海”实践

温州日报 2026-06-11 09:13:57

上周，来自上海的青年艺术家沙爽与她的团队小伙伴一起，在泰顺县南浦溪镇库村住了5天。此番前来，她是受北京阳光未来艺术教育基金会委托，在库村拍摄一部名为《石头城的梦》的公益短片。

去年4月，南浦溪景区举办的首届国际亲水嘉年华暨泰国宋干节文化交流活动。陈秀琴 摄

温州网讯 上周，来自上海的青年艺术家沙爽与她的团队小伙伴一起，在泰顺县南浦溪镇库村住了5天。此番前来，她是受北京阳光未来艺术教育基金会委托，在库村拍摄一部名为《石头城的梦》的公益短片。

在这部短片的拍摄过程中，来自北京的几位艺术家会在现场与当地的留守儿童互动，比如一起制作泰顺廊桥的模型以及开展当地的一些非遗项目。

就在一年前，温州肯恩大学建筑与设计学院的师生们，也将库村的一些非遗融入木偶机械制作，而后在国内各大艺术展览中不断赢得好评。

库村古村落，又名千年石头城，始建于唐。这个千年古村，一直到2020年12月文泰高速公路通车之后，才渐渐进入大众视野。

短短几年，从承接国际体育赛事、景区文旅活动，到千年古村数年的文化挖掘与输出，南浦溪渐渐走出了一条独特的“文化出海”实践之路。

让世界听见千年石头城的声音

近日，南浦溪镇正在与位于意大利都灵的中意青年会（ANGI）接洽，准备在都灵皇家图书馆举办关于库村口述历史系列书籍的展览。

作为文化底蕴深厚、文脉延续千余年的古村，库村有太多故事可以讲。然而，过去极少有人系统挖掘整理相关史料。2021年11月，南浦溪镇启动了库村古村落口述历史创作计划，并委托任中亚、翁彧两位作者常年入驻库村主持该项目。2022年末，《时间的记忆·库村口述历史》由中国文史出版社出版，这也是温州第一本关于乡村的口述历史书籍。该书上市之初便受到广泛关注，并于2024年11月入选“第十届中国口述历史国际周·年度项目大展”。2025年3月，该系列书籍的第二本《女性的身影·历史长河中的库村》，同样由中国文史出版社出版。眼下，任中亚和翁彧的库村口述历史系列书籍在持续创作中。

正是有了这两本内容扎实的纪实类书籍，库村被更多人看见。

库村是泰顺域内保存至今最古老的村落，但南浦溪小镇却非常年轻，它设镇于2016年。此前，从温州市中心出发驱车赴南浦溪，至少要四小时以上。2020年12月，文泰高速公路通车，南浦溪一跃而成泰顺交通“北大门”，南浦溪至温州市中心车程缩短到了1.5小时以内。也正是在此之后，静默的石头城渐渐向全世界发出了自己的声音。

记者了解到，眼下上海交通大学建筑系教授、博士生导师刘杰也正在重新修订他的专著《库村》。2003年，刘杰与摄影师李玉祥合作，由河北教育出版社出版了《中国古村落系列·库村》一书。刘杰自1996年就开始了泰顺古廊桥与古村落的乡土建筑文化研究，今年正好是他研究泰顺乡土的30周年，他希望更多国内外喜欢中国古建筑的读者能透过库村诸多古民居的建筑之美，来体会石头城的唐宋风雅。

沿着水路，飘向远方的大海

眼下，库村已成为泰顺旅游的热门打卡地，古村中也植入了颇多文旅业态，其中的库村窑工坊，更是因为可以让游人动手制作陶瓷而受到亲子游群体的青睐。

该镇党委书记王珊珊告诉记者，南浦溪其实早在宋时便已经有生产瓷器的窑口。近两年，由南浦溪出土的5件国家一级文物重归大众视野，更令人浮想联翩，它们分别是：粉青釉玉壶春瓶、粉青釉匜、粉青釉把杯、粉青釉碟、粉青釉牧牛砚滴，均为生产于元代的龙泉窑瓷器，均于1983年6月出土于南浦溪镇孙坪村。

南浦溪地处飞云江的源头地带。遥想一千多年前，库村的吴氏先祖及包氏先祖，都是溯飞云江而上抵达此地，隐居并以耕读传家。

2021年，温州朔门古港遗址横空出世，其中最令人印象深刻的，便是遗址上数以十吨计的古代瓷器残片，其中九成以上为龙泉窑产品。朔门古港是古时海上丝绸之路的重要节点，而从南浦溪出发，顺飞云江而下，再过温瑞塘河来到朔门，本就是古时泰顺至温州市区的水上交通要道。当下目睹过南浦溪出土的国家级文物的人们，不免由此展开联想：千年前，此地窑口出产的精美瓷器，是否早已通过朔门古港而远销到海外？

当然，今日的南浦溪，也确实正以另一种方式将自己传播到了海外，那便是“贩卖”风景。

总面积达78.5平方公里的南浦溪景区，与南浦溪小镇一样年轻，近年来常居泰顺热门旅游景点的“榜首”位置。该景区依托浙南最大的纯天然石壁晒场，已连续三年成功推出山水晒秋活动。去年的南浦溪晒秋季，景区里唯美的晒秋场景更是登上了《人民日报》海外版、《中国日报》英文网站等。当地官方运营的推特、脸书等海外社交媒体账号，粉丝也均已突破数万名。仅今年3月份，南浦溪以推送当地山水景观及非遗为主的海外社交媒体账号，浏览量就突破了1200万次。

南浦溪的美景引来外国友人频频点赞，在景区的自然岩壁间举办的自然岩壁公开赛，也吸引了不少国际选手参赛。仅2024年在此举办的中国长三角地区自然岩壁公开赛，就吸引了近30名来自俄罗斯、肯尼亚、哈萨克斯坦等地的海外攀岩运动员。“南浦溪的风景让我想到了中国的仙侠剧，这里实在太美了，我一定要拍下视频分享给家乡的亲朋好友。”当时，一名来自俄罗斯的女选手在现场对记者说。

眼下，也是来自温州肯恩大学的文化特派员王勤硕进入南浦溪的第二年，在她的引导下，温州肯恩大学的许多外籍学生都来到了南浦溪，并通过手机短视频的方式，源源不断地将小镇上的山水风光、非遗技艺、百姓日常等，推送到各大国际社交媒体平台。

很久很久以前的人们，纷纷通过水路来到了南浦溪。现在，国内外的人们，又纷纷通过网络了解到南浦溪，并沿着顺畅通达的公路，近前一探究竟。

来 源：温州日报

原标题： 一个小镇的“文化出海”实践

南浦溪，一个千年古村所在的小镇，从不为人知到渐渐进入国际视野

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com